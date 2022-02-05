بنكهة فرنسية.. لدغتا جيرو تكتب فوز ميلان على إنتر في 3 دقائق

خطف ميلان انتصارا ثمينا في الدربي أمام إنتر بهدفين مقابل هدف خلال 3 دقائق، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر أولا عن طريق: إيفان بيريسيتش، وسجل أوليفييه جيرو ثنائية ميلان.

بنكهة فرنسية على أرض ملعب سان سيرو استطاع ميلان الفوز، وحتى الآن منذ انضمامه لم يسجل جيرو مع ميلان سوى سان سيرو.

7 أهداف للفرنسي المخضرم جميعها في سان سيرو بقميص ميلان.

كما أصبح جيرو أول فرنسي يسجل ثنائية بقميص ميلان في شباك إنتر.

فوز رفع رصيد ميلان إلى 52 نقطة في المركز الثاني وقلص الفارق لنقطة واحدة مع إنتر المتصدر.

وأوقف ميلان سلسلة لا هزيمة إنتر عند 14 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي.

ولأول مرة منذ 2004 يقلب ميلان تأخره لفوز على إنتر، حينها كان الروسونيري متأخرا بنتيجة 2-0 وفاز 3-2.

بعد قرار المقاطعة من جماهير إنتر.. جماهير الروسونيري ترفع لافتة "فقط نحن وميلان" pic.twitter.com/EP1WPtoeiw — FilGoal (@FilGoal) February 5, 2022

التشكيل

قاد لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر بينما بدأ ثلاثي الدفاع في كتيبة سيموني إنزاجي.

في المقابل قاد أوليفييه جيرو هجوم ميلان وبدأ فرانك كيسي العائد من المشاركة في أمم إفريقيا في مركز صانع الألعاب.

ديجيكو ومارتينيز يقودان هجوم إنتر أمام ميلان#في_إيطاليا pic.twitter.com/KRoftgm5Xy — FilGoal (@FilGoal) February 5, 2022

وصف المباراة

سجل إنتر هدفا في الدقيقة 11 برأسية من دينزل دومفريز لكن ألغي من الحكم بداعي وجود تسلل على إيفان بيريسيتش أثناء تنفيذ العرضية.

وفي الدقيقة 12 كادت رأس بيير كالولو أن تغالط حارسه بعد تسديدة صاروخية من مارسيلو بروزوفيتش لكن مايك ماينيان أبعدها بقبضة يده ببراعة.

واصل إنتر ضغطه بحثا عن الهدف الأول بتسديدة على الطائر من نيكولو باريلا لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 28.

وبعد دقيقتين مرر لاوتارو إلى دومفريز في عمق منطقة ميلان وسدد الظهير الهولندي كرة قوية لكن ماينيان كان في الموعد وتصدى لها ببراعة.

في الدقيقة 35 بدأ ميلان يرد على هجمات إنتر، سدد ساندرو تونالي كرة صاروخية من خارج المنطقة أبعدها هاندانوفيتش ببراعة.

وتابعها ثيو بعرضية أرضية سددها لياو ضعيفة وارتطمت بأقدام الدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن للحارس السلوفيني.

وكاد لاوتارو أن يباغت ماينيان لكن تسديدته تصدى لها الحارس الفرنسي ببراعة لركنية في الدقيقة 39.

الركنية نفذت عن طريق هاكان تشالهان أوجلو ومن لمسة واحد استطاع إيفان بيريسيتش أن يسجل الكرة في الشباك على يسار الحارس معلنا هدف إنتر الأول.

هدف رقم 50 للجناح الكرواتي بقميص إنتر منذ انضمامه في جميع المسابقات.

الشوط الثاني

في الدقيقة 46 أجرى ستيفانو بيولي مدرب أول تغيير بنزول جونيور ميسياس بدلا من سايلمايكرس.

وفي الدقيقة 50 سدد تونالي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 58 أجرى بيولي ثاني تغييراته بنزول براهيم دياز وخروج كيسي.

سيموني إنزاجي رد في الدقيقة 70 بتغييرين بنزول أليكسيس سانشيز وفيديريكو ديماركو بدلا من لاوتارو وبيريسيتش.

ثم بعد 3 دقائق أشرك أرتورو فيدال بدلا من هاكان.

في الدقيقة 76 عدّل ميلان النتيجة عن طريق أوليفييه جيرو بعد متابعة تسديدة براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين استلم جيرو الكرة داخل منطقة الجزاء واستدر ثم سدد كرة سكنت شباك هاندانوفيتش رغم أنه حاول التصدي للكرة.

بعد تقدم ميلان حاول إنتر العودة في اللقاء والتعادل لكن دفاع ميلان كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع تحصل ثيو هيرنانديز على البطاقة الحمراء مباشرة بعد عرقلة قوية في منتصف الملعب ضد دينزل دومفريز.

وما هي إلا ثوان قليلة حتى أعلن الحكم نهاية اللقاء، وميلانو حمراء.