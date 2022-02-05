ربيعة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ومونتيري

السبت، 05 فبراير 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي ضد مونتيري

اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي رامي ربيعة مدافع الأهلي أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مونتيري المكسيكي.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، ليتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي. (طالع التفاصيل)

وخلال المباراة أبعد رامي ربيعة 10 كرات من مناطق الخطورة أمام مرمى الأهلي.

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واعترض تسديدة مؤكدة، ونجح في استخلاص الكرة من التدخلات على لاعبي مونتيري مرتين.

وفاز ربيعة بالتحامات هوائية 3 مرات من أصل 5 له في المباراة، ولمس الكرة 40 مرة.

وأرسل ربيعة 9 تمريرات طويلة منهم 4 بشكل صحيح.

ومرر ربيعة 25 تمريرة من بينهم 17 بشكل صحيح بنسبة 68%.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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