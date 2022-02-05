مؤتمر صلاح: اللاعبون شعروا باختلاف الدعم.. ولا أركز في الأفضل بالعالم بل بالتتويج

"استمتعوا بالنهائي فهو لحظة لا تتكرر كثيرا وقاتلوا" هكذا وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر رسالته إلى لاعبي الفراعنة قبل خوض نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال.

ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال غدا الأحد في ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي البطولة.

وتحدث محمد صلاح في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "مستعدون بشكل كبير جدا، كل اللاعبين جاهزين نفسيا وبدنيا البطولة كانت صعبة لنا وقابلنا صعوبات من حيث الإصابات وبالنسبة للتحضير أرى أننا استعددنا بشكل جيد وأتمنى غدا أن يكون الفوز من نصيبنا".

وعن مواجهة زميله في ليفربول ولاعب السنغال ساديو ماني قال صلاح: "مواجهة السنغال وساديو ماني صعبة، وغدا سنكون متنافسين، وبعد مباراة المغرب تقابلت معه وتمنينا أن نلتقي في النهائي والآن كل منا يستعد ليفوز منتخب بلاده".

وعن الفارق بين نهائي نسخة 2017 الذي خسره منتخب مصر ضد الكاميرون والمباراة المقبلة قال: "نهائي 2017 خضنا المباراة مرهقين جدا وغيرنا مراكز اللاعبين بسبب كثرة الإصابات".

وأكمل "الآن كلنا أٌقرب لبعض وفي 2017 كنا كذلك أيضا ووقتها لم يلومنا الجمهور وأرى أن النهائي السابق واجهنا سوء توفيق وأتمنى أن يكون الحظ حليفنا غدا".

وعن هل الفوز بأمم إفريقيا وفي ظل أدائه المميز مع ليفربول سيجعله كل ذلك مرشح بشكل كبير للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم أجاب صلاح ضاحكا "هل تريدني أن أجاوب؟".

وشدد "كل ما أركز فيه الفوز بالكأس مع المنتخب وكل اللاعبين أظهروا روحهم الكبيرة في المباريات السابقة، الفوز بأفضل لاعب من عدمه هذا لا أشغل بالي فيه الآن أركز فقط على مباراة الغد ولا أطلب من اللاعبين سوى التركيز غدا وبالمجهود المقدم إن شاء الله سنفوز باللقب".

وعن هل ابنته مكة تعرف المهمة التي يتواجد فيها مع منتخب مصر أجاب ضاحكا "هي تريدني أن أعود للمنزل في أقرب وقت هي تعرف إنني في مهمة مع المنتخب، وكان من الوارد حضور أسرتي للكاميرون لكن الظروف صعبة".

وأكمل ضاحكا "مكة تحدثت معي بعد مباراة الكاميرون وقامت بالدعاء بالفوز وطالما قامت بالدعاء فالأمر انتهى".

وعن شعوره بالفوز بأول لقب له مع منتخب مصر رد "شيء خاص جدا أن أفوز بلقب مع منتخب مصر، فزت بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد 30 عاما مع ليفربول، لكن إن فزت بأمم إفريقيا مع مصر سيكون شعور رائع جدا وأتمنى أن أعيشه وأن نكسر الحظ السيئ".

وعن مفتاح الفوز بالنهائي قال صلاح: "أن نلعب مثل المباريات السابقة وألا نلعب أقل من المباريات السابقة بل أكثر وكل اللاعبين كانوا رجالا في مواجهة ثلاثة منتخبات مرشحة للفوز باللقب، مواجهة السنغال حياة أو موت وسنخوض المباراة بعقلية البطل وأتمنى أن نفوز".

أما عن مواجهة السنغال في النهائي وفي مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أجاب "مباراة هامة جدا غدا ومباراتي شهر مارس كذلك، لكننا نركز على لقاء الغد فقط، لا يجب أن نفكر في أي من مباراتي تصفيات كأس العالم، الآن أهم مباراة هي نهائي كأس أمم إفريقيا فهي نهائي وسنقدم كل ما لدينا".

وعن رسالته للإعلام والجمهور المصري قال: "تذكرت جيدا حينما طالبت الإعلام بمساندة اللاعبين وأتمنى أن يكون الكل اتخذ كلامي بشكل جيد لم أكن أهاجم أي شخص، لكن كل اللاعبين رأوا حينما كانت المساندة مميزة شعروا بالفارق، الآن الأهلاوي يشجع الزمالكاوي أكثر من الزمالكاوي والزمالكاوي يشجع الأهلاوي أكثر منه".

وشدد قائد منتخب مصر في حديثه "منتخب مصر فوق أي شخص، والكل يشعر بذلك والإعلام يدعمنا الآن وليس شرطا بسبب حديثي لكن كل اللاعبين رأوا ذلك الآن وأتمنى أن يكون حديثي كان مؤثرا ولو بنسبة بسيطة".

أما عن رسالته للاعبين قال صلاح: "أتحدث مع اللاعبين في الغرف المغلقة، لكن ما أستطيع قوله لهم عبر الإعلام استمتعوا بالنهائي فهذه اللحظات لا تخوضها كثيرا، قاتلوا وانتصروا من أجل الشعب المصري الذي ينتظر تلك الفرحة ولا تستطيع شرائها بالأموال".

وأردف "حينما يتوج منتخب مصر يطير كل المصريين من الفرحة ونحن لا نركز في أي إرهاق لأجل شعبنا ولأجل أنفسنا كذلك".

وأكمل "لا نفكر في الإرهاق، إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا، إن خضنا 120 دقيقة أو 360 دقيقة أيا كان ما سنلعبه سنفعل كل شيء للفوز".

وعن غياب المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش عن النهائي بسبب طرده ضد الكاميرون قال: " تواجد كيروش معنا المباراة الماضية وطُرد قبل نهايتها بـ30 دقيقة".

وأتم صلاح حديثه "الأمر لا يتعلق بتواجد المدرب أم لا غدا نحن نفكر في المباراة فقط وتقع علي مسؤولية كبيرة غدا بسبب ذلك، وسوف أتحدث مع اللاعبين وهو سيتحدث معنا كذلك وسنفعل كل ما يطلبه منا، شيء حزين عدم تواجده معنا لكنني واثق من الاحتفال معه بعد المباراة".