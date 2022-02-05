الزمالك يعلن انتظام بنشرقي والجزيري والمثلوثي في التدريبات

عاد أشرف بنشرقي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي ثلاثي الأجانب لنادي الزمالك إلى تدريبات الفريق.

وأعلن الزمالك وصول بنشرقي، والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق لمقر القلعة البيضاء للانتظام في تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهما من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، قبل أن يعود للتدريبات.

بنشرقي تواجد مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا وودع البطولة من ربع النهائي، فيما ودع الجزيري والمثلوثي البطولة من دور الـ16 رفقة تونس.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتكو يوم 12 فبراير على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.