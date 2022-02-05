إنفانتينو عن السوبر ليج الإفريقي: مختلفة عن أوروبا.. تمنح الفكرة فرصة للفرق للترقي

السبت، 05 فبراير 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - جياني إنفانتينو - هاني أبو ريدة

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فكرة إقامة بطولة السوبر ليج في إفريقيا بعد إلغائها في أوروبا.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي حضره رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت: "بعد الاطلاع على شرح فكرة البطولة، بالطبع ندعم الفكرة".

وواصل "الفكرة مختلفة تماما عن نظيرتها في أوروبا، لكنها تتوافق مع طبيعة إفريقيا ومع النظام العالمي لكرة القدم".

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وأتم إنفاتينو تصريحاته قائلا: "الفكرة تمنح الفرصة للفرق للترقي، بالتالي هي فرصة لترقية القارة، والأندية الإفريقية. لذلك أنا سعيد بالتواجد هنا للمساعدة في نقل الخبرات وإنجاح الفكرة".

وكانت فكرة دوري "السوبر ليج" تم إقرارها في أوروبا عن طريق تسعة أندية هم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ولفربول وتشيلسي وتوتنام وأرسنال وريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان.

ولكن بعد نزاع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تم إلغائها وانسحب الأندية منها عدا ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

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