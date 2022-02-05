مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود في نهائي إفريقيا

السبت، 05 فبراير 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف مصر في شباك المغرب - أمم إفريقيا

سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والسروال الأسود والجوارب السوداء في نهائي كأس إفريقيا 2021.

ويلعب الفراعنة ضد السنغال في النهائي المرتقب على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها beIN Max 1.

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا ايسترن كومباني لـ في الجول: الجدد صنعوا الفارق الصفقات الجديدة تدعم قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد.. وديمبيلي يتواجد

ويخوض الفراعنة النهائي للمرة العاشرة ويطمحون للقب الثامن لتعزيز رقمهم القياسي في عدد التتويجات.

بينما السنغال تخوض النهائي للمرة الثالثة وتطارد لقبها الأول.

وعادت مصر للنهائي بعد 5 سنوات، منذ خسرت نسخة 2017 ضد الكاميرون.

بينما السنغال كانت وصيفة آخر نسخة من البطولة، حين فقدت الكأس أمام الجزائر في نهائي القاهرة 2019.

منتخب مصر السنغال كأس إفريقيا
نرشح لكم
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: السولية جاهز لنهائي إفريقيا مصر ضمن الأكثر تداولاً على تويتر بعد فوزها بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا هل يصبح كيروش أول برتغالي يتوج بكأس إفريقيا؟
أخر الأخبار
التشكيل - طاهر في هجوم الأهلي ضد مونتيري.. ومحمد هاني ومغربي أساسيان 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: السولية جاهز لنهائي إفريقيا 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصر ضمن الأكثر تداولاً على تويتر بعد فوزها بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود في نهائي إفريقيا 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا ساعة | منتخب مصر
ايسترن كومباني لـ في الجول: الجدد صنعوا الفارق ساعة | الدوري المصري
الصفقات الجديدة تدعم قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد.. وديمبيلي يتواجد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي