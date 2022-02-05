مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود في نهائي إفريقيا
السبت، 05 فبراير 2022 - 15:41
كتب : FilGoal
سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والسروال الأسود والجوارب السوداء في نهائي كأس إفريقيا 2021.
ويلعب الفراعنة ضد السنغال في النهائي المرتقب على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها beIN Max 1.
ويخوض الفراعنة النهائي للمرة العاشرة ويطمحون للقب الثامن لتعزيز رقمهم القياسي في عدد التتويجات.
بينما السنغال تخوض النهائي للمرة الثالثة وتطارد لقبها الأول.
وعادت مصر للنهائي بعد 5 سنوات، منذ خسرت نسخة 2017 ضد الكاميرون.
بينما السنغال كانت وصيفة آخر نسخة من البطولة، حين فقدت الكأس أمام الجزائر في نهائي القاهرة 2019.