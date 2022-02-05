كأس الاتحاد الإنجليزي - رونالدو يهدر ركلة جزاء.. ميدلسبره يقصي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح

تغلب ميدلسبره على مضيفه مانشستر يونايتد 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 25، بينما سجل مات كروكس هدف ميدلسبره في الدقيقة 64.

شهدت المباراة مشاركة بول بوجبا الأولى مع مانشستر يونايتد منذ نوفمبر الماضي، بعد غياب طويل بداعي الإصابة.

رونالدو يهدر وسانشو يسجل

البداية أتت سريعة للغاية في الدقيقة 2 بتسديدة من جادون سانشو خارج المنطقة ولكن ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 20 تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء أهدرها كريستيانو رونالدو بجوار القائم الأيسر.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 25 بتوقيع جادون سانشو بتسديدة غافلت حارس المرمى وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

محاولات حمراء

كاد رونالدو أن يسجل الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة مرت بجوار القائم، بينما سجل ماركوس راشفورد هدفا في الدقيقة 31 تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وواصل رونالدو محاولاته في الدقيقة 33 بتسديدة تصدى لها الحارس جو لاملي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر 1-0.

استمرت محاولات مانشستر يونايتد في الدقيقة 54 بواسطة ماركوس راشفورد الذي سدد فوق العارضة، وتلاه رونالدو في الدقيقة 55 بكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 57 هدد مات كروكس مرمى مانشستر يونايتد إلا أن دين هندرسون نجح في التصدي.

بديل قلب الأجواء

التبديل الأول لميدلسبره شهد نزول دانكان واتمور في الدقيقة 61 على حساب فولارين بالوجون، وبعد 3 دقائق فقط، وفي الدقيقة 64 صنع البديل هدف التعادل لمات كروكس.

راجعت تقنية الفيديو هذا الهدف لوجود لمسة يد، ولكن في النهاية تم احتسابه.

توالت المحاولات في الدقيقة 72 بواسطة راشفورد الذي سدد ليتصدى لاملي فتعود الكرة إلى برونو فيرنانديز الذي سدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة 78 ترك مات كروكس موقعه لمارتن باييرو، بينما أتى أنتوني إيلانجا وفريد بدلا من راشفورد وبول بوجبا في الدقيقة 82.

إلى الوقت الإضافي

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وبدأ الوقت الإضافي بنزول فيل جونز بدلا من رافاييل فاران، ونزول أرون كونولي ولي بيلتيير بدلا من أندراز سبورار ونيل تايلور في ميدلسبره.

وفي الدقيقة 100 ترك جادون سانشو موقعه لخوان ماتا، لتبقى النتيجة على حالها بنهاية الشوط الإضافي الأول.

كاد برونو فيرنانديز أن يقتنص هدف الفوز في الدقيقة 107 بتسديدة مرت فوق العارضة، بينما رد آرون كونولي بمحاولة خطرة في الدقيقة 115، ولكن تصدى لها دين هندرسون.

آخر تبديلات المباراة أتت في الدقيقة 118 وشهدت نزول سول بامبا بدلا من إيسايا جونز في صفوف ميدلسره، وانتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا.

ركلات الترجيح

سجل لمانشستر يونايتد كل من خوان ماتا وهاري ماجواير وفريد وكريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي وديوجو دالوت، وأهدر أنتوني إيلانجا الركلة الحاسمة.

فيما سجل لميدلسبره كل من بادي ماكنير ومارتن باييرو وجوناثان هاوسون وماركوس تافيرنيير وسول بامبا ودانكان واتمور ودايل فراي ولي بيلتيير.

في البداية سجل بادي ماكنير لاعب يونايتد السابق الضربة الأولى على يسار الحارس، فتعادل خوان ماتا في نفس الزاوية.

استمر التسجيل في الزاوية ذاتها بواسطة مارتن باييرو وهذه المرة لمست يد هندرسون في طريقها، بينما كسر هاري ماجواير هذه السلسلة مسجلا على يمين الحارس ليسترد التعادل.

عاد جوناثان هاوسون للزاوية المعتادة في تسجيله لثالث الركلات، بينما سجل فريد في الزاوية ذاتها رغم ذهاب الحارس مع الكرة، حيث أرسلها في أقصى الزاوية.

استمرت الزاوية نفسها سائدة في تسديدة ماركوس تافيرنيير للركلة الرابعة، بينما لم يكرر رونالدو ما فعله في الوقت الأصلي، مغيرا الزاوية ومسددا بدقته وقوته المعهودة ليسجل.

سدد سول بامبا الركلة الخامسة في نفس زاوية رونالدو ولكن على الأرض، ليعجز دين هندرسون عن التحرك معها، بينما عاد برونو إلى يسار الحارس مرة أخرى بهدوء ليسود التعادل الركلات الخمس.

في بداية المرحلة التي لا تقبل الخطأ ولا يمكن بها التعويض، سجل دانكان واتمور ركلته حيثما سجل الأغلبية، ليرد سكوت مكتوميناي في الزاوية الأخرى، ولم ينجح الحارس في اللحاق بها رغم اتجاهه ناحيتها.

وبدأ يمين الحارس يلقى رواجا بتسديدة دايل فراي، التي رد عليها ديوجو دالوت على يسار الحارس بهدوء ليمتد الصراع.

واصل لي بيلتيير إخلاص فريقه ليسار الحارس، بينما أطاح أنتوني إيلانجا بكرته فوق العارضة، لينتهي الصراع أخيرا بفوز ميدلسبره 8-7.