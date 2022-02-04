فيكتور جوميز والعلامة الكاملة.. مصر لا تحقق سوى الفوز مع حكم نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكما لمباراة نهائي كأس الامم الإفريقية بين مصر والسنغال.

وتقام المباراة في السادس من فبراير الجاري على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي على حساب الكاميرون بركلات الترجيح، بينما تغلب منتخب السنغال على بوركينا فاسو 3-1.

طالع طاقم تحكيم النهائي من هنا

العلامة الكاملة

أدار جوميز 4 مباريات لمنتخب مصر، وكان الفوز فيهم جميعا من نصيب الفراعنة.

المباراة الأولى أتت في تصفيات كأس العالم 2018 أمام أوغندا على ملعب برج العرب، وفاز منتخب مصر بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

المباراة الثانية أتت في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ضد تونس وعلى الأراضي المصرية أيضا، والتي انتهت بفوز مصر 3-2، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح لمنتخب مصر، مقابل هدفي نعيم سليتي.

أما المباراة الثالثة فأتت أمام الكونغو الديمقراطية في القاهرة، في كأس أمم إفريقيا 2019، وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

أخيرا لم تختلف أرض المواجهة الرابعة، إذ أقيمت في مصر حين حل منتخب ليبيا ضيفا عليها في تصفيات كأس العالم 2022، وفاز الفراعنة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي.

إجمالا فاز منتخب مصر بجميع المواجهات الأربع، وسجل 9 أهداف وتلقى هدفين، فيما سجل محمد صلاح في 3 مواجهات من أصل 4 بوجود صافرة جوميز على الساحة.

ثلاثيات متكررة

أدار جوميز مباراة وحيدة لمنتخب السنغال وأتت في البطولة الحالية، وذلك في ربع النهائي أمام غينيا الاستوائية، وانتهت المباراة بفوز أسود التيرانجا 3-1.

النهائي سيكون رابع مباراة يديرها الحكم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث سبق له إدارة مباراة نيجيريا والسودان في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، ومباراة كوت ديفوار والجزائر في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة.

القاسم المشترك بين جميع المباريات هي نهايتها بنفس النتيجة، ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

مع الأندية المصرية

صافرة الجنوب إفريقي أدارت 8 مباريات للنادي الأهلي، بواقع 5 انتصارات و3 هزائم، بينما أدارت لنادي الزمالك 3 مباريات بواقع انتصارين وهزيمة، وأدار مباراة واحدة لبيراميدز انتهت بفوزه.

البداية أتت في مجموعات 2017 أمام القطن الكاميروني في جاروا، وانتهت بفوز الأهلي 2-0، ثم في النسخة نفسها أدار إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي، والذي انتهى بفوز الأهلي 6-2.

في النسخة التالية 2018 قاد خسارة الأهلي من كامبالا سيتي الأوغندي 2-0 في دور المجموعات، وخسارته لإياب نصف النهائي أمام وفاق سطيف الجزائري 2-1، التي لم تكن كافية لإقصائه، ولكنه خسر النهائي.

هزائم الأهلي مع جوميز استمرت في 2019 خلال دور المجموعات على فيتا كلوب الكونغولي 1-0، ولكن الأحوال تغيرت تماما في 2020.

فاز الأهلي على النجم الساحلي 1-0 في دور المجموعات، ثم على الوداد المغربي 3-1 في إياب نصف النهائي، وعاد للتتويج باللقب الإفريقي في نهاية المطاف.

آخر مباراة للأهلي بصافرة جوميز، أو بالأحرى خامس وآخر فوز حتى الآن، أتى على حساب الترجي في ذهاب نصف نهائي 2021 بهدف نظيف، وتوج الأهلي باللقب مرة أخرى.

الزمالك أيضا يحق له التفاؤل بصافرة جوميز، رغم أن العلاقة بدأت بالخسارة 2-0 في مجموعات 2017 أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

بعد ذلك في إياب الدور الثاني لكأس الكونفدرالية 2019، أدار الحكم فوز الزمالك على اتحاد طنجة المغربي 3-1، وتوج الزمالك بهذه البطولة في نهاية المطاف.

في النهاية، أدار جوميز مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في 14 فبراير 2020، وانتهت بفوز الأبيض 3-1، النتيجة المفضلة لجوميز فيما يبدو.

أخيرا يأتي بيراميدز الذي أدار له جوميز مباراة وحيدة، وشهدت فوزه على إنيمبا النيجيري 4-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2021.