الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 20:35

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بشكل رسمي.

وأعلن كاف عن إسناد مباراة مصر والسنغال إلى فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي كحكم ساحة.

وسيكون طاقة حكام الفيديو مغربي بالكامل، إذ يشغل عادل زروق مهمة حكم الفيديو، بجانب بشرى كربوبي كحكم فيديو مساعد أول، وزكريا برينسي كحكم فيديو مساعد ثاني.

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بذلك أصبحت بشرى كربوبي حكم الفيديو المساعد، هي أول عنصر نسائي يتواجد في حكام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا في التاريخ.

كانت البطولة قد شهدت إدارة سليمة موكانسانجا الحكمة الرواندية، لمباراة زيمبابوي وغينيا في دور المجموعات.

طاقم الحكام شهد تواجد أوليفيه سافاري كحكم مساعد احتياطي كذلك، ليكون جاهزا لأي ظرف طارئ.

من جهة أخرى، سيكون مراقب المباراة كونغولي، ويدعى جان ميدار كوسا.

كان FilGoal.com قد كشف بأن فيكتور جوميز هو الأقرب لإدارة المباراة. (طالع التفاصيل)

وجاء طاقم حكام المباراة بالكامل كالتالي:

حكم ساحة: فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)

حكم مساعد أول: زاكلي سويلا (جنوب إفريقيا)

حكم مساعد ثاني: سورو فاتسواني (ليسوتو)

حكم رابع: جان جاك جامبو ندالا (الكونعو الديموقراطية)

حكم مساعد احتياطي: أوليفيه سافاري (الكونغو الديموقراطية)

حكم فيديو رئيسي: عادل زوراق (المغرب)

حكم فيديو مساعد: بشرى كربوبي (المغرب)

حكم فيديو مساعد ثاني: زكريا برينسي (المغرب)

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مراقب المباراة: جان ميدار كوسا (جمهورية الكونغو)

مراقب الحكام: سيليستان نيتانجونجيرا (رواندا)

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منتخب مصر يلتقي مع السنغال مساء الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا. مباراة يبحث الفراعنة فيها عن اللقب الثامن تاريخيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بعد عبور الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب التعادل سلبيا في زمن اللقاء.

منتخب مصر سيفتقد إلى عمر كمال عبد الواحد خلال اللقاء للإيقاف، بجانب محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وأحمد حجازي، وكارلوس كيروش مدرب الفريق للإيقاف.

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