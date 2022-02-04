هيئة التحكيم الرياضي ترفع الحظر عن عيسى حياتو وتلزم فيفا بالمصاريف القضائية

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 21:58

كتب : محمد عبد العظيم

عيسى حياتو

أعلنت التحكيم الرياضي "تاس" رفع الحظر عن الكاميروني عيسى حياتو الرئيس الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإعادة كامل حقوقه إليه.

وجاء نص البيان كالتالي:

هيئة التحكيم الرياضي "تاس" في لوزان أصدرت في 4 فبراير 2022 حكما بإلغاء القرار الصادر في 17 يونيو 2021 من لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عيسى حياتو.

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القرار المذكور أوقف السيد عيسى حياتي الرئيس الشرفي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ونائب الرئيس الشرفي لفيفا لمدة عام عن أي نشاط متعلق بكرة القدم.

لجنة القيم اعتبرت أن السيد حياتو مذنب بخرق المادة 15 من قانون القيم في فيفا بالتوقيع منفردا ودون تصديق اللجنة التنفيذية لكاف على عقد منح شركة لاجاردير سبورت حقوق تسويق كاف.

اللجنة ذاتها رأت أن السيد حياتو انتهك كل الإجراءات المتبعة في حالات الدعوة لتلقي العروض. كما خالف أيضا التزامه بالولاء للمؤسسة التي ترأسها.

حكم "تاس"، التالي للدعوى المقدمة في 24 أغسطس 2021 من جانب السيد عيسى حياتو، رئيس كاف منذ 1988 وحتى 2017 ورئيس فيفا المؤقت منذ أكتوبر 2015 حتى فبراير 2016، يعيد إليه كافة حقوقه دون مصاريف.

إضافة إلى إلغاء القرار الصادر من لجنة القيم، تلزم "تاس" فيفا بدفع مصاريف الدعوى الخاصة بالسيد عيسى حياتو الذي بعد حكم "تاس" تم الإعلان بأنه لم يخالف أي من أحكام قانون القيم الخاص بفيفا.

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