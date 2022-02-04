خبر في الجول – جوميز الأقرب لإدارة النهائي.. ورضوان جيد لمباراة المركز الثالث

استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إسناد مباراة مصر والسنغال للجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن كاف استقر على جوميز لإدارة المباراة النهائية في انتظار الإعلان الرسمي.

كما علم FilGoal.com أن المغربي رضوان جيد سيشرف على مباراة المركز الثالث بين الكاميرون وبوركينا فاسو غدًا السبت.

ويعاون جيد كلًا من: لحسن أزاجو، ومصطفى أكركد، فيما يتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو، ويعاونه الجزائري لحلو بن إبراهيم والتونسي خليل حساني.

وأدار جوميز 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية 2021، منها لقاء ربع النهائي بين غينيا الاستوائية والسنغال.

فيما أدار جيد مباراتين في البطولة، الأولى في دور المجموعات، والثانية في دور الـ16 بين بوركينا فاسو والجابون.