تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم

يقترب أجوستين إجوافون من تولي تدريب منتخب بلاده نيجيريا بشكل دائم، بعد قيادته خلال كأس الأمم الإفريقية 2021.

وذكرت صحيفة sunnews النيجيرية أن وزارة الرياضة النيجيرية تتجه لعدم تولي البرتغالي جوزيه بيسيرو المهمة كما كان منتظرًا.

وأفاد التقرير أن صنداي داري وزير الرياضة النيجيري اجتمع بأعضاء اتحاد الكرة، وأبلغهم بإلغاء قرار تعيين بيسيرو.

وكان منتظرا أن يتولى بيسيرو المهمة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، لكن المخطط الجديد يتجه لتثبيت إجوافون.

كما أوضح التقرير أن إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك وبرشلونة السابق سيتولى مهمة المساعد في الجهاز الفني لـ إجوافون.

وأشار التقرير أن عقد إجوافون الجديد سيمتد لعامين، مع زيادة في راتبه.

وتولى إجوافون مهمة تدريب نيجيريا قبل شهر من انطلاق أمم إفريقيا خلفًا للألماني جيرنوت رور.

وفازت نيجيريا بمبارياتها الثلاثة في دور المجموعات أمام مصر والسودان وغينيا بيساو، قبل أن تودع البطولة من دور الـ16 أمام تونس.

وتنتظر نيجيريا مواجهتين مصيريتين أمام غانا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بشهر مارس المقبل.