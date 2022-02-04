مونتاري بعد الانتقال إلى الدوري الغاني: عدت لكرة القدم من أجل ابني

كشف نجم ميلان وإنتر السابق سولي مونتاري المنضم حديثا إلى صفوف هارتس أوف أوك الغاني السبب وراء انضمامه إلى صفوف الفريق.

سولي مونتاري النادي : هارتس أوف أوك هارتس أوف أوك

وكان هارتس أوف أوك أعلن ضم مونتاري لمدة عام في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مونتاري في تصريحات تلفزيونية مع النادي "عدت لممارسة كرة القدم بسبب ابني، قال لي إنه يريد أن يذهب إلى الملعب ويشاهدني وأنا ألعب".

وأضاف "عندما قررت العودة لكرة القدم اخترت في الحال هارتس أوف أوك، أتدرب مع الفريق منذ فترة، وكان قرارا سهلا".

وكان مونتاري لاعبا حرا منذ فترة بعد الرحيل عن ألباسيتي الإسباني في يونيو 2019.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم مونتاري بالانتقال إلى هارتس أوف أوك، الأولى كانت في عام 2018 عندما اقتربت فترته مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني من الانتهاء.

لم يتم الانتقال حينها، وانضم إلى ألباسيتي في مهمة أخرى في إسبانيا.

وعادت الشائعات لربط اللاعب في عام 2020، وذلك بعد أن خاض فترة تدريب مع الفريق، الأمر الذي أجبر النادي الغاني حينها لإصدار بيان لنفي الأخبار.

ليعود مونتاري مرة أخرى إلى الدوري الغاني، إذ بدأت مسيرته في نادي ليبرتي بروفينشالز الغاني للشباب قبل الانتقال لصفوف أودينيزي الإيطالي.

ولعب مونتاري للعديد من فرق أوروبا الكبرى، لعل أبرزها ميلان وإنتر، وقد توج بلقبين للدوري الإيطالي مع إنتر ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويعد هارتس أوف أوك بطل الدوري الغاني الموسم الماضي ويمتلك في رصيده 21 لقبا للدوري و11 لقبا للكأس و3 ألقاب لكأس السوبر.

على المستوى القاري توج هارتس أوف أوك بلقب دوري أبطال إفريقيا 2000 وكأس السوبر الإفريقي 2001 وكأس الكونفدرالية الإفريقية 2004.

ويحتل الفريق الموسم الحالي في الدوري الغاني، المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق 10 نقاط عن أشانتي كوتوكو المتصدر بعد مرور 15 جولة.

ومن المقرر أن يسجل صاحب الـ38 عاما ظهوره الأول مع الفريق في دربي "جاماشي" ضد الغريم التقليدي جريت أوليمبيكس على ملعب أكرا سوبرتس في 10 فبراير الجاري.