إيكامبي: لن أرد على تصريحات أبو بكر.. لكننا دفعنا ثمن ما فعلناه

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

كارل توكو إيكامبي - الكاميرون

رفض كارل توكو إيكامبي مهاجم منتخب الكاميرون، التعليق على تصريحات قائده فينسنت أبو بكر بعد توديع كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام مصر.

الكاميرون صاحبة الأرض خسرت بركلات الجزاء الترجيحية أمام الفراعنة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

وصرّح إيكامبي بعد اللقاء ردًا على أبو بكر: "فليعتقد ما يشاء ويقول ما يريد، لن أدخل في نقاش بشأن ذلك. أباكر للفريق، لقد حاولنا التسجيل لكن لم نستطع".

وكان أبو بكر قد اتهم زملاءه باللعب بشكل فردي خلال مواجهة الفراعنة.

وواصل إيكامبي حديثه: "ركلات الجزاء إما تُسجَل أو تضيع، ويجب أن تمتلك الشجاعة للتسديد، ونحن فعلنا أقصى ما لدينا".

وأشار: "نشعر بإحباط هائل لأن كأس الأمم الإفريقية نُظمت في أرضنا وقد ودعناها من نصف النهائي".

وأتم مستدركًا: "نمتلك فريقًا كبيرًا وقد لعبنا كفريق وفزنا، لكن اليوم كل شخص أراد إظهار ما هو قادر على فعله، وهذا في كرة القدم يجعلك تدفع الثمن".

إيكامبي (29 عامًا) لاعب أوليمبيك ليون، تألق خلال النسخة الحالية وسجل 5 أهداف، آخرها ثنائية في شباك جامبيا بالدور ربع النهائي.

وعجزت الكاميرون عن حصد لقبها السادس تاريخيًا، بعد أن توقفت مغامرتها عند عقبة نصف النهائي أمام مصر.

وتلعب الكاميرون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بوركينا فاسو يوم السبت المقبل.

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