أبو بكر عقب الخسارة من مصر: خيبة أمل كبيرة.. الجميع يفكر في نفسه وهو ما يفسد كل شيء

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:32

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل أثناء التحام مع فينسينت أبو بكر

أبدى فينسينت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون استياءه من أداء اللاعبين عقب الخسارة من مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوقت مصر على الكاميرون بركلات الترجيح بالفوز 3-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال أبو بكر لقناة كانال بلوس الفرنسية عقب نهاية اللقاء: "إنها خيبة أمل كبيرة. أعتقد أنه في كرة القدم، يتم الدفع نقدا".

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وأضاف "لدينا فريق كبير. في كل مرة نحاول فيها اللعب كفريق، نفوز. اليوم، أراد الجميع إظهار ما هو قادر عليه، والآن ندفع الثمن".

وواصل "عندما نكون جيدين بشكل جماعي، نفوز. لكن في اللحظة التي يحاول فيها الجميع أن يفعل ما يريد، أهدرنا وهذه هعي النتيجة".

وأتم "هذه هي المشكلة، الكل يفكر في نفسه وهو ما يفسد كل شيء".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية الأحد المقبل 6 فبراير.

ويخوض الفراعنة النهائي العاشر في تاريخهم في أمم إفريقيا كأكثر المنتخبات لعبا للنهائي.

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