برونو لاج مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 14:49

كتب : FilGoal

برونو لاج والطاقم التدريبي لفريق ولفرهامبتون

حصد برونو لاج المدير الفني لـ ولفرهامبتون جائزة مدرب شهر يناير 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الذئاب 3 انتصارات في شهر يناير بالفوز على مانشستر يونايتد وساوثامبتون وبرينتفورد.

وقال لاج عبر موقع الدوري الإنجليزي: "أنا فخور للغاية بهذا الشهر الرائع لنا".

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وأضاف عن مباراة مانشستر يونايتد: "قدمنا أداءً رائعا لأننا امتلكنا الشخصية ولم نخف من أي شيء، ولعبنا بطريقتنا وبشكل جيد للغاية".

وأصبح المدرب البرتغالي هو أول مدرب للذئاب يفوز بالجائزة منذ أكتوبر مواطنه نونو سانتو في أكتوبر 2020.

وتفوق لاج البالغ 45 عاما على كل من بيب جوارديولا ويورجن كلوب ودين سميث.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 21 مباراة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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