برونو لاج مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

حصد برونو لاج المدير الفني لـ ولفرهامبتون جائزة مدرب شهر يناير 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الذئاب 3 انتصارات في شهر يناير بالفوز على مانشستر يونايتد وساوثامبتون وبرينتفورد.

وقال لاج عبر موقع الدوري الإنجليزي: "أنا فخور للغاية بهذا الشهر الرائع لنا".

وأضاف عن مباراة مانشستر يونايتد: "قدمنا أداءً رائعا لأننا امتلكنا الشخصية ولم نخف من أي شيء، ولعبنا بطريقتنا وبشكل جيد للغاية".

👔 Played: 3 ✅ Won: 3 A brilliant January lands Bruno Lage @BarclaysFooty Manager of the Month 🇵🇹#PLAwards | @Wolves pic.twitter.com/K6a8aVkhDI — Premier League (@premierleague) February 4, 2022

وأصبح المدرب البرتغالي هو أول مدرب للذئاب يفوز بالجائزة منذ أكتوبر مواطنه نونو سانتو في أكتوبر 2020.

وتفوق لاج البالغ 45 عاما على كل من بيب جوارديولا ويورجن كلوب ودين سميث.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 21 مباراة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.