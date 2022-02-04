يحدث لأول مرة منذ 2016.. دي خيا رجل شهر يناير في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 04 فبراير 2022 - 13:34
كتب : FilGoal
حصد دافيد دي خيا جائزة حارس مرمى مانشستر يونايتد أفضل لاعب في شهر يناير الماضي عن الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وأصبح دي خيا أول حارس مرمى يحصد جائزة لاعب الشهر منذ فبراير 2016 والتي حصدها فراسر فورستر حارس ساوثامبتون.
وفي شهر يناير، تصدى دي خيا لـ 22 تسديدة خلال 4 مباريات الجوري الإنجليزي.
ويُعد دي خيا الأكثر تصديا في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 84 تصدي بفارق 13 تصدي عن إيلان مسيلير حارس ليدز يونايتد.
🧤 @ManUtd's hero between the sticks 🔴
Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 2022 - @D_DeGea #PLAwards pic.twitter.com/rBfIZRbFRk— Premier League (@premierleague) February 4, 2022
وفاز دي خيا الجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما خاض الحارس البالغ 31 عاما 361 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 127 مباراة.
وتفوق الحارس الإسباني على جاراد بوين وكيفين دي بروين وجاك هاريسون وجواو موتينيو وجيمس وارد براوس.
وسبق أن فاز بالجائزة الموسم الجاري كل من: مايكل أنطونيو وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد ورحيم سترلينج.