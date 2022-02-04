يحدث لأول مرة منذ 2016.. دي خيا رجل شهر يناير في الدوري الإنجليزي

حصد دافيد دي خيا جائزة حارس مرمى مانشستر يونايتد أفضل لاعب في شهر يناير الماضي عن الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

وأصبح دي خيا أول حارس مرمى يحصد جائزة لاعب الشهر منذ فبراير 2016 والتي حصدها فراسر فورستر حارس ساوثامبتون.

وفي شهر يناير، تصدى دي خيا لـ 22 تسديدة خلال 4 مباريات الجوري الإنجليزي.

ويُعد دي خيا الأكثر تصديا في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 84 تصدي بفارق 13 تصدي عن إيلان مسيلير حارس ليدز يونايتد.

وفاز دي خيا الجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما خاض الحارس البالغ 31 عاما 361 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 127 مباراة.

وتفوق الحارس الإسباني على جاراد بوين وكيفين دي بروين وجاك هاريسون وجواو موتينيو وجيمس وارد براوس.

وسبق أن فاز بالجائزة الموسم الجاري كل من: مايكل أنطونيو وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد ورحيم سترلينج.