كين يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. ويضمه لفريقه الخماسي

اختار هاري كين نجم توتنام محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما اختاره في فريقه الخماسي.

وأجرى هاري كين حوارا عبر أمازون برايم وإليكم أبرز الإجابات.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

"محمد صلاح كان رائعا".

"في الحقيقة أنه يفعل ذلك أمام أكبر فرق الدوري، متواجد بشكل دائم وبدأ الموسم بطريقة رائعة".

"وذلك هو سبب اقتراب ليفربول من مقدمة جدول الترتيب".

"هناك لاعبون كبار ويقدمون أداءً فرديا رائعا هذا الموسم، لكن لا زال الطريق طويلا، لذلك سيكون من المثير رؤية كيف سينتهي الموسم".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، كما يعد الأكثر صناعة للأهداف في المسابقة برصيد 9 أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وله مباراة أقل.

فريقه الخماسي من الدوري الإنجليزي

"سيكون أنطونيو كونتي المدير الفني، وهوجو لوريس في حراسة المرمى، سون هيونج مين رفقة صلاح، وساختار نجولو كانتي في خط الوسط".

"سيكون علي وضع مدافع وساختار رييس جيمس، يمر بموسم رائع ويقدم حلول هجومية أيضا، لذلك سيكون الفريق هجوميا بشكل كامل".

أفضل لاعب واجهه في الدوري الإنجليزي

"بكل وضوح، فيرجيل فان دايك فهو مدافع رائع".

"يلعب بثبات مع ليفربول وفاز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، هو مدافع قوي ويمر بموسم رائع بعد الإصابة التي غاب بسببها العام الماضي".

وبشكل عام "كنت محظوظا بشكل كافي للعب أمام أفضل المدافعين في العالم، جون تيري في بداية مسيرتي".

"أيضا، جورجيو كيليني وسيرخيو راموس كلاهما في أفضل مستوياته لسنوات، وأحب اللعب ضد هذا النوع من اللاعبين".

أفضل لاعب في العالم في 2021

"دائما سيكون ليونيل ميسي من الأسماء المرشحة، روبرت ليفاندوفسكي قضى عاما مميزا أيضا".

"قد اختار فيما بينهما كلاهما رائع، لكن ميسي توج بلقب كوبا أمريكا والفوز بلقب مع منتخب بلادك لحظة رائعة له ولبلده، لذلك سيكون أحدهما بكل تأكيد".

وسجل هاري كين هداف الموسم الماضي والأكثر صناعة للأهداف، الموسم الجاري 5 أهداف فقط وصنع 2.

فيما يحتل توتنام المركز السابع برصيد 36 نقطة وله 3 مباريات أقل.