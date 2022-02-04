أبو عبلة يطمئن على حالة السولية ولاعبي الأهلي في المنتخب

أجرى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي اتصالا هاتفيا مع عمرو السولية للاطمئنان على حالته خصوصا بعد استبداله بين شوطي مباراة مصر والكاميرون.

وخرج السولية بين شوطي المباراة التي شهدت فوز مصر على الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح والوصول للنهائي.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي: "أجريت اتصالا مماثلا مع طبيب المنتخب الوطني للاطمئنان منه على حالة السولية وذلك قبل اعتماد اسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأوضح "اطمأننت أيضا على حالة جميع لاعبي الأهلي المتواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين في حالة طبية جيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدا السبت.

وضمت القائمة خماسي منتخب مصر الدوليين، والمؤكد غيابهم عن اللقاء الأول أمام مونتيري بعد الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا، بينما غاب عن القائمة محمد محمود. (طالع قائمة الأهلي)

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.