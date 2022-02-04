أبو عبلة يطمئن على حالة السولية ولاعبي الأهلي في المنتخب

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 11:01

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - زامبو أنجوسيا - مصر - الكاميرون

أجرى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي اتصالا هاتفيا مع عمرو السولية للاطمئنان على حالته خصوصا بعد استبداله بين شوطي مباراة مصر والكاميرون.

وخرج السولية بين شوطي المباراة التي شهدت فوز مصر على الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح والوصول للنهائي.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي: "أجريت اتصالا مماثلا مع طبيب المنتخب الوطني للاطمئنان منه على حالة السولية وذلك قبل اعتماد اسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية".

أخبار متعلقة
انتخابات الزمالك - إعلان أسماء من يحق لهم الحضور 7 غرز في رأس "الونش" عقب مباراة الكاميرون ضياء السيد: لم نفز بشيء حتى الآن.. وشعرنا بأن الحكم سيفعل شيئا لكن فزنا مسحة طبية لـ الأهلي.. ومترجم موسيماني يتجه إلى الإمارات بعد شفائه

وأوضح "اطمأننت أيضا على حالة جميع لاعبي الأهلي المتواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين في حالة طبية جيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدا السبت.

وضمت القائمة خماسي منتخب مصر الدوليين، والمؤكد غيابهم عن اللقاء الأول أمام مونتيري بعد الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا، بينما غاب عن القائمة محمد محمود. (طالع قائمة الأهلي)

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.

عمرو السولية الأهلي أحمد أبو عبلة منتخب مصر كأس العالم للأندية كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
مسحة طبية لـ الأهلي.. ومترجم موسيماني يتجه إلى الإمارات بعد شفائه قائمة الأهلي في مونديال الأندية - استبعاد الشناوي وحسام حسن.. وضم خماسي المنتخب الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي كأس العالم للأندية - الجزيرة يسجل 7 أهداف ويفوز برباعية على بيراي.. ويضرب موعدا مع الهلال
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 4 فبراير 2022 – كهربا وكوكا في الدوري التركي.. ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد 9 دقيقة | المحترفون
أبو عبلة يطمئن على حالة السولية ولاعبي الأهلي في المنتخب 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
الحضري: سنكشف سر زجاجة أبو جبل 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
انتخابات الزمالك - إعلان أسماء من يحق لهم الحضور 30 دقيقة | الدوري المصري
7 غرز في رأس "الونش" عقب مباراة الكاميرون 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مسحة طبية لـ الأهلي.. ومترجم موسيماني يتجه إلى الإمارات بعد شفائه 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
ضياء السيد: لم نفز بشيء حتى الآن.. وشعرنا بأن الحكم سيفعل شيئا لكن فزنا 9 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب الكاميرون: هذه هي كرة القدم.. وممكن أن يُهدر جميع اللاعبين لركلات الترجيح 9 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون