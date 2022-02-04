قائمة الأهلي في مونديال الأندية - استبعاد الشناوي وحسام حسن.. وضم خماسي المنتخب

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:27

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020

الأهلي كأس العالم للأندية الشناوي عمار حمدي محمد عبد المنعم
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