قائمة الأهلي في مونديال الأندية - استبعاد الشناوي وحسام حسن.. وضم خماسي المنتخب الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:27 كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020 الأهلي كأس العالم للأندية الشناوي عمار حمدي محمد عبد المنعم نرشح لكم الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي كأس العالم للأندية - الجزيرة يسجل 7 أهداف ويفوز برباعية على بيراي.. ويضرب موعدا مع الهلال محمد محمود يشارك في مران الأهلي كاملا مونديال الأندية - الأسترالي بيث حكما لمواجهة الأهلي أمام مونتيري.. وإيطالي لتقنية الفيديو أخر الأخبار ضياء السيد: لم نفز بشيء حتى الآن.. وشعرنا بأن الحكم سيفعل شيئا لكن فزنا 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 مؤتمر مدرب الكاميرون: هذه هي كرة القدم.. وممكن أن يُهدر جميع اللاعبين لركلات الترجيح 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 مصدر من كاف لـ في الجول: كيروش يغيب عن النهائي.. وننتظر تقرير المباراة للعقوبات 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمم إفريقيا - ماذا قال لاعبو مصر عبر التواصل الاجتماعي بعد الفوز على الكاميرون 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 توكو إيكامبي: مصر دافعت بشكل جيد.. ولم نتمكن من العثور على الخلل 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أبو بكر عقب الخسارة من مصر: خيبة أمل كبيرة.. الجميع يفكر في نفسه وهو ما يفسد كل شيء 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 قائمة الأهلي في مونديال الأندية - استبعاد الشناوي وحسام حسن.. وضم خماسي المنتخب 59 دقيقة | كأس العالم للأندية الشناوي: ما زال أمامنا مباراة أخيرة.. وهذا سر الانتصار في المباريات الماراثونية 59 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر من كاف لـ في الجول: كيروش يغيب عن النهائي.. وننتظر تقرير المباراة للعقوبات أمم إفريقيا - ماذا قال لاعبو مصر عبر التواصل الاجتماعي بعد الفوز على الكاميرون السيسي: أثبت أبنائي أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب قائمة الأهلي في مونديال الأندية - استبعاد الشناوي وحسام حسن.. وضم خماسي المنتخب ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون الأكثر مشاهدة 1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية (1) 0 الكاميرون (3)0 مصر انتهت كأس العالم للأندية 4 الجزيرة 1 بيراي انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 2 الزرقا 1 بلدية المحلة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 صيد المحلة 1 سبورتنج انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 المجد السكندري 0 حرس الحدود انتهت الدوري الفرنسي - أولمبيك مرسيليا - أنجيه لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - هيرتا برلين - بوخوم لم تبدأ 21:30 كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد - ميدلسبره لم تبدأ 22:00 دوري أدنوك للمحترفين - الوحدة - العروبة الأماراتي لم تبدأ 15:30 دوري أدنوك للمحترفين - اتحاد كلباء - الشارقة لم تبدأ 18:00 كأس العالم للأندية - الأهلي - مونتيري لم تبدأ 18:30 الدوري الفرنسي - موناكو - أولمبيك ليون لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - ميلان لم تبدأ 19:00 الدوري الإيطالي - روما - جنوى لم تبدأ 16:00 الدوري الإيطالي - فيورنتينا - لاتسيو لم تبدأ 21:45