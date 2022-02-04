رمضان صبحي: نلعب تحت أي ظروف.. ولم نفكر في أنفسنا بل في إسعاد الجمهور

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون

"نلعب تحت أي ظروف".. هكذا علق رمضان صبحي على تأهل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشارك رمضان صبحي بدلا من عمر مرموش بديلا في الشوط الثاني.

وقال رمضان عقب نهاية اللقاء: "شاركت في بداية البطولة لمدة 20 دقيقة، ثم شاركت كبديل ضد المغرب والكاميرون، كنت جاهزا للمشاركة واستطعت مساعدة الفريق".

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وأضاف عبر شبكة بي إن سبورتس: "الكاميرون فازت علينا في نهائي 2017، والفوز اليوم شيء كبير، وهدفنا كان إسعاد الجمهور".

وواصل "لم نفكر في أنفسنا بل في إسعاد الجمهور".

وعن المبارة النهائية: "النهائي سيكون صعبا، نلعب تحت أي ظروف، ونُجري علميات الاستشفاء كل يوم مرتين أو ثلاثة وسنتدرب جيدا لمواجهة السنغال".

وأتم "ما نريده أن نقدم أفضل ما لدينا ومن ثم سنسعى للفوز".

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.

رمضان صبحي منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2021
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