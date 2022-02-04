عبد المنعم: أهدي جائزة رجل المباراة لزملائي.. الإرهاق؟ مستعدون ولو بعد 24 ساعة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - فينسنت أبو بكر - مصر - الكاميرون

أهدى محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر جائزة رجل مباراة مواجهة الفريق ضد الكاميرون إلى زملائه.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

مصر

وحصل عبد المنعم على جائزة رجل مواجهة مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال عبد المنعم عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله مكسب هام وأشكر الله على الصعود إلى النهائي".

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وأضاف "أهدي الفوز إلى عائلتي دائما ما يدعمونني ولذلك أهدي إليهم هذه الجائزة".

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعن جائزة رجل المباراة أوضح "الحصول على جائزة رجل المباراة تم بمساعدة زملائي ولذلك أهديها إليهم".

وخاض منتخب مصر شوطين إضافيين في أخر ثلاث مباريات أمام منتخبات كوت ديفوار والمغرب والكاميرون على الترتيب أي لعب 360 دقيقة.

وعن خوض النهائي بعد يومين فقط والإرهاق شدد عبد المنعم "ولو بعد 24 ساعة هدفنا تحقيق اللقب وإسعاد الشعب المصري".

واختتم عبد المنعم تصريحاته "نحترم السنغال بالتأكيد ونستهدف حصد اللقب".

مصر أمم إفريقيا محمد عبد المنعم
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