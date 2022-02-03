تشكيل ريال مدريد - أسينسيو ورودريجو اساسيان أمام أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك

الخميس، 03 فبراير 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي أمام أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك الإسباني.

ويقود رودريجو وماركو أسينسيو التشكيل الأساسي بينما تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على إلتشي في المباراة السابقة بهدفين مقابل هدف واحد في الأشواط الإضافية.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس مرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو - إدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فازكيز

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: رودريجو - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور

كأس ملك إسبانيا ريال مدريد رودريجو أتليتك بلباو
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