رعاية ملابس تدريبات مانشستر يونايتد تساوي قميص ميلان وإنتر معا

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع شركة "تيزوس" الأمريكية للعملات الإلكترونية، يقضي بوضع شعار الشركة على ملابس تدريبات الشياطين الحمر.

وبحسب "ذا أثلتيك" فإن الاتفاق الذي يقتصر فقط على ملابس التدريبات وليس المباريات، تصل قيمته إلى 24 مليون يورو سنويا.

وألقت "كالتشيو إي فينانسا" الضوء على الفجوة بين مانشستر يونايتد وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الجانب الدعائي مقارنة بأندية الدوري الإيطالي.

جاء ذلك حيث يتقاضى إنتر ميلان 16 مليون يورو سنويا من رعاية "سوسيوس" على قميصه، بينما ينال ميلان 10 مليون يورو من طيران الإمارات.

بجمعهما معا يصل المجموع إلى 26 مليون يورو، أي أكثر بمليونين من مقابل رعاية ملابس تدريبات مانشستر يونايتد فقط.

ويملك مانشستر يونايتد اتفاقا لرعاية القميص مع "تيم فيوور" بقيمة 55 مليون يورو سنويا.