ميرور: فرصة نجم تونس.. مجبري يدخل حسابات رانجنيك

يستعد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد لمنح الفرصة إلى التونسي الدولي حنبعل مجبري لإضافة المزيد من الحلول إلى خط الوسط.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، في ظل عدم استقرار رانجنيك على التشكيل رغم الفترة الإيجابية الأخيرة.

ويرى المدرب الألماني أن خط الوسط هو المشكلة الأكبر في الفريق لنهاية الموسم، إذ ارتبط اسم الشياطين الحمر بالتعاقد مع لاعب وسط في يناير، ولكن هذا لم يتم.

من هنا ظهر اسم الواعد مجبري، بعد أن قضى فترة جيدة مع منتخب تونس في كأس العرب ثم كأس أمم إفريقيا.

وأبدى مجبري -19 عاما- استعداده لقطع عطلته المقررة سلفا للحصول على فرصة إقناع رانجنيك أكثر.

يذكر أن بول بوجبا عاد إلى قائمة الفريق ويقترب من العودة للمشاركة في مباراة ميدلسبره المقبلة يوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي.