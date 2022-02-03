لأول مرة منذ نوفمبر.. بوجبا يعود إلى مانشستر يونايتد

يقترب بول بوجبا من العودة إلى مانشستر يونايتد قبل مواجهة ميدلسبره في كأس إنجلترا يوم الجمعة، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب.

ولم يشارك بوجبا مع يونايتد منذ بداية نوفمبر الماضي، حيث أصيب في الفخذ خلال التوقف الدولي مع منتخب فرنسا.

وقال رالف رانجنيك مدرب الفريق: "بول سيكون في قائمة الفريق، وربما يكون في التشكيل أيضا".

على الناحية الأخرى يغيب جيسي لينجارد عن الفريق، حيث وافق المدرب على منحه بعض الوقت عقب فشل انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد في يناير.

وأضاف المدرب الألماني "جيسي طلب مني ومن النادي منحه يومين لتصفية ذهنه. سيعود إلى الفريق يوم الإثنين".

ويغيب ميسون جرينوود أيضا عن مانشستر يونايتد، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والجسدي على صديقته ليتم إلقاء القبض عليه.