الإسماعيلي يواجه المقاولون وديا استعدادا لاستئناف الدوري

اتفق الجهاز الإداري لفريق النادي الإسماعيلي علي تنظيم مباراة ودية مع فريق المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل بالإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار استعدادات الفريق لإستئناف مسابقة الدوري العام بمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل علي ملعب الإسماعيلية في إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ويذكر أن الإسماعيلى قد تأهل مؤخرًا لنصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية بعد تصدره المجموعة الثانية.

هذا وقام الجهاز الفنى للاسماعيلى بتصعيد كل من إياد العسقلاني وأحمد أيمن ثنائي فريق الشباب مواليد 2004، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد تألقهما بشكل لافت للنظر ضمن صفوف فريقهما بدوري الجمهورية.

ويضم الفريق الأول مجموعة من الشباب على رأسهم عبد الله جمال حارس مرمي فريق 2003 بجانب عبد الله محمد مدافع فريق 2002 وحسن صابر مهاجم فريق 2005.

وتأهل الإسماعيلي لنصف نهائي كأس الرابطة بعد تصدره للمجموعة الثانية.

ويبدأ الدراويش الاستعداد من الغد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز التي ستعود في التاسع من شهر فبراير الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية جدول المتبقي من الدور الأول من الدوري المصري.

وجاءت مباريات الإسماعيلي كالآتي:

- الخميس 10 فبراير (الإسماعيلي × فيوتشر)

- الأربعاء 16 فبراير (بيراميدز × الإسماعيلي)

- الأربعاء 23 فبراير (الإسماعيلي × الجونة)

- الثلاثاء 1 مارس (مصر للمقاصة × الإسماعيلي)

- الإثنين 7 مارس (الإسماعيلي × فاركو)

- الأحد 10 أبريل (الاتحاد × الإسماعيلي)

- الأربعاء 13 أبريل (الإسماعيلي × المصري)

- الإثنين 18 أبريل (إيسترن كومباني × الإسماعيلي)

- الثلاثاء 26 أبريل (الإسماعيلي × إنبي)

- السبت 30 أبريل (طلائع الجيش × الإسماعيلي)