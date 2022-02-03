مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بالقتل بعد توديع أمم إفريقيا على يد مصر

الخميس، 03 فبراير 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - المغرب

أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مصر.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

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وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "البعض هددني بالقتل وقطع رأسي بعد الإقصاء من بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "رغم هذه التهديدات، تعمدت التجول في الشارع المغربي بعد عودتنا، والتقيت بالعديد من المواطنين".

وأكمل المدرب البوسني "الجمهور دعمني وطلب مني المواصلة، وهذا ما منحني طاقة إيجابية".

وواصل "لا يجب انتقاد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، لأنه وفر لنا كل الظروف المناسبة للعمل، وقام بدوره على أتم وجه".

وأتم "عليكم انتقادي، لأنني المسؤول الوحيد على الإقصاء، لا يجب محاسبة لقجع أو اللاعبين".

طالع تصريحات خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي كاملةمن هــنـــا

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

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