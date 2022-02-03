خليلوزيتش يفتح النار على منتخب مصر: لعبوا بغش وعدوانية مفرطة وقدموا السنيما الخاصة بهم

الخميس، 03 فبراير 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

مناوشات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب

هاجم وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب لاعبي منتخب مصر في تعليقه على أداء الفريقين في قمة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "كان هناك غش وعدوانية مفرطة من جانب المصريين في الملعب".

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أضاف "المنتخب المصري يتقن هذه الأشياء منذ قديم الأزل، هل رأيتم كم مرة سقط حارسهم خلال المباراة؟".

وتابع "لم أكن أعلم أن المصريين سيقدمون السينما الخاصة بهم بهذا الشكل".

وأكمل "أداء الحكام صدمني، كان من المفترض خروج بعض لاعبي منتخب مصر بالبطاقة الحمراء".

طالع تصريحات خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي كاملة من هــنـــا

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

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