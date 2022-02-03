رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد إقامة 4 مؤجلات

الخميس، 03 فبراير 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

حددت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس موعدا لإقامة 4 مباريات مؤجلة من منافسات البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويعيش الدوري الإنجليزي تحت خطر تفشي فيروس كورونا الذي عاد بشراسة في الفترة الأخيرة، وأجل عددا من اللقاءات نتيجة لذلك.

وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي أن تلك المباريات هم توتنام أمام بيرنلي وواتفورد ضد كريستال بالاس بالإضافة إلى ليفربول أمام ليدز وأرسنال ضد ولفرهامبتون.

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ومن المقرر أن تقام المباريات الثلاث الأولى يوم 23 فبراير، فيما تقام مواجهة أرسنال وولفرهامبتون يوم 24 فبراير المقبل.

وستشهد الجولة 26 من الدوري الإنجليزي والتي تم تعيين تلك المباريات لها، مباراتين لتلك الفرق، في أسبوع واحد.

وستعود منافسات الدوري الإنجليزي من جديد بداية من السبت المقبل بعد فترة من الغياب بسبب العطلة الشتوية.

ويدخل ليفربول الجولة وفي رصيده 48 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراتين مؤجلتين.

بينما أرسنال يحتل المركز السادس وفي رصيده 36 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.

أما توتنام ففي رصيده 36 في المركز السابع ولدية 3 مباريات مؤجلة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة بفارق شاسع عن صاحب المركز الثاني ليفربول والذي يملك 48 نقطة.

الدوري الإنجليزي
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