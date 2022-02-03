مدرب المغرب: هذه أسباب الخسارة أمام مصر.. إنهم أبطال إفريقيا 7 مرات

الخميس، 03 فبراير 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف مصر في شباك المغرب - أمم إفريقيا

أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب وجهة نظره حول أسباب الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

تقدم المغاربة بهدف مبكر لسفيان بوفال من ركلة جزاء، ثم تعادل محمد صلاح مع بدايات الشوط الثاني قبل أن يصنع هدفا لزميله محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الإضافي الأول.

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كل ما يلي على لسان خليلوزيتش في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس:

"لاعب واحد فقط صنع الفارق في مباراة منتخب مصر، ولو سجل نايف أكرد رأسيته قبل نهاية الوقت الأصلي لما كان هذا المؤتمر الصحفي".

"أعلم قدر التنافس بين مصر والمغرب ، لكن نفتقد الخبرة التي تمتلكها مصر، إنهم أبطال إفريقيا 7 مرات".

"إذا لم يكن تشكيل المنتخب يضم هدافا قاتلا مثل محمد صلاح أو ساديو ماني فمن الصعب الفوز"

"أعلم أن القلق والاحباط تسلل للشعب المغربي لكن أرجوكم لا تكونوا أشداء مع اللاعبين والجهاز الفني".

"ربما جاءت هذه البطولة الإفريقية مبكرا لهذا الالمنتخب المغربي لأنه فريق شاب و أمامه عشرة سنوات من التألق".

"لدينا منتخب شاب من بين الأصغر سنا في البطولة الإفريقية، منتخب للسنوات العشرة القادمة".

"أنا متفائل بمستقبل المنتخب المغربي".

"استدعاء حكيم زياش؟ إذا كان اللاعب لا يريد اللعب للمنتخب المغربي لا يمكن أن أجبره على ذلك".

"سامحت زياش مرتين من قبل لكن هناك حدود، كانت لديه مشاكل مع مدربين آخرين، لكن يجب احترام المنتخب المغربي، حكيم ليس منقذ منتخب المغرب، نحن فريق جماعي".

"أنا هنا لأقول الحقائق.. والتهكم عبر إنستجرام غير مقبول".

"استبدلت سفيان بوفال لأنه أصيب بالإعياء".

"قالوا إنني لم أحضر المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر، لا أخاف من إبداء آرائي لكني فضلت المجيء إلى هنا والحديث أمامكم لأن اتحاد الكرة المغربي هو من يدفع راتبي".

"مصطفى حجي يقوم بعمله في الجهاز الفني على أكمل وجه، إذا حدث أي تقصير من جانبه سأتخذ القرار بإبعاده".

"الرحيل؟ يمكن أن أرحل من تلقاء نفسي وقمت بذلك في الماضي مع منتخبات أخرى، لكن ليس بسبب هزيمة واحدة سأقوم بذلك، أنا متفائل بهذه المجموعة الشابة".

"لا أفهم كيف يطالب البعض بإقالتي بسبب هزيمة واحدة، دعوني أعمل على التأهل بالمنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم".

"من الممكن أن يختار المدرب تشكيلا خاطئا، لكنه لا يدرك ذلك الا بعد المباراة".

"تغيير التشكيل كل مباراة؟ كنا نفوز دائما، كنت محروما من ثلاثة مهاجمين أساسيين، لدى هذه المجموعة تعطش لتحقيق شيء ما، لما لا الفوز بكأس إفريقيا يوما ما".

"عدم الاعتماد على لاعبي الدوري المغربي؟ إذا كانوا أفضل لما لا، سفيان رحيمي كان يلعب في الدوري المحلي وأشرف بنشرقي كذلك".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

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