إيتو يفسر تصريحات الحرب قبل مواجهة مصر

الخميس، 03 فبراير 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

صامويل إيتو

فسر صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني كلماته التي أثارت الكثير من الجدل قبل قمة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون.

وقال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة جامبيا مباشرة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".(طالع التفاصيل)

وقال إيتو للصحفيين: "كما تعملون حين توجهت بالحديث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن نعرف وقتها من هو المنتخب الذي سنلعب ضده".

أخبار متعلقة
فينسينت أبو بكر: محمد صلاح لا يعجبني كثيرا رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا ماني: مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم إفريقيا؟ لا أدري.. وبوركينا فاسو خلقت لنا المتاعب أليو سيسيه: مصر أو الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا؟ سنواجه منتخبا عظيما وسنكون جاهزين

وأضاف "الهدف لم يكن إهانة أي دولة أو أخرى لكن بساطة هدفي كان تحفيز اللاعبين".

وتابع "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد مثل الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لإقامة هذه النسخة من البطولة فأنه من الطبيعي أن نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وواصل "نحن بالفعل على بعد خطوة من الوصول للنهائي، بالنسبة للشعب الكاميروني فإن الدافع بلا شك سيكون أكبر".

وأكمل "سنلعب ضد أحد أفضل فرق القارة والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا، لكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنربح".

وأتم برسالة لوسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته الحماسية عقب فوز الكاميرون على جامبيا "لقد فسرت الأمر.. لا داعي لإثارة الجدل".

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.

من جهته، شن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هجوما قويا على إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا.

وقال كيروش في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس: "للأسف سأقول تعليق لا أريد قوله ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".

وواصل "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع".

وشدد "سنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم".

طالع تصريحات كيروش المطولة من هــنـــا

الفائز من صدام الكاميرون سيواجه السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد.

بينما يلعب الخاسر ضد بوركينا فاسو يوم السبت على الميدالية البرونزية.

مصر الكاميرون صامويل إيتو كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
فينسينت أبو بكر: محمد صلاح لا يعجبني كثيرا رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022 – مصر في مواجهة نارية ضد الكاميرون.. وانطلاق مونديال الأندية أليو سيسيه: مصر أو الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا؟ سنواجه منتخبا عظيما وسنكون جاهزين
أخر الأخبار
"كرة القدم مستحيلة في تلك الأجواء".. هجوم كبير على أمريكا بسبب ما حدث ضد هندوراس 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
إيتو يفسر تصريحات الحرب قبل مواجهة مصر 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فينسينت أبو بكر: محمد صلاح لا يعجبني كثيرا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأهلي يكشف موعد انتظام متولي في مرانه الجماعي وعودة أكرم توفيق للقاهرة ساعة | مصر
كأس العالم للأندية – فحص طبي لتحديد موقف حسام حسن من مواجه مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022 – مصر في مواجهة نارية ضد الكاميرون.. وانطلاق مونديال الأندية 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أليو سيسيه: مصر أو الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا؟ سنواجه منتخبا عظيما وسنكون جاهزين 12 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي