إيتو يفسر تصريحات الحرب قبل مواجهة مصر

فسر صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني كلماته التي أثارت الكثير من الجدل قبل قمة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون.

وقال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة جامبيا مباشرة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".(طالع التفاصيل)

وقال إيتو للصحفيين: "كما تعملون حين توجهت بالحديث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن نعرف وقتها من هو المنتخب الذي سنلعب ضده".

وأضاف "الهدف لم يكن إهانة أي دولة أو أخرى لكن بساطة هدفي كان تحفيز اللاعبين".

وتابع "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد مثل الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لإقامة هذه النسخة من البطولة فأنه من الطبيعي أن نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وواصل "نحن بالفعل على بعد خطوة من الوصول للنهائي، بالنسبة للشعب الكاميروني فإن الدافع بلا شك سيكون أكبر".

وأكمل "سنلعب ضد أحد أفضل فرق القارة والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا، لكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنربح".

وأتم برسالة لوسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته الحماسية عقب فوز الكاميرون على جامبيا "لقد فسرت الأمر.. لا داعي لإثارة الجدل".

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وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.

من جهته، شن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هجوما قويا على إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا.

وقال كيروش في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس: "للأسف سأقول تعليق لا أريد قوله ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".

وواصل "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع".

وشدد "سنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم".

طالع تصريحات كيروش المطولة من هــنـــا

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الفائز من صدام الكاميرون سيواجه السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد.

بينما يلعب الخاسر ضد بوركينا فاسو يوم السبت على الميدالية البرونزية.