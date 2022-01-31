إيتو للاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر: إنها الحرب

الإثنين، 31 يناير 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

صامويل إيتو - كأس أمم إفريقيا 2019 - أمم إفريقيا

وجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسائل نارية للاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر.

وقال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".

وأضاف "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. الحرب".

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وأتم تصريحاته "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.

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