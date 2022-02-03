رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا

الخميس، 03 فبراير 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - المدير الفني لمنتخب مصر

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الخميس.

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته على فيسبوك رسالة من كيروش يقول فيها: "الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل تلك القرارات الغريبة وغير العادلة ضد فريقنا. نحن نواجه ألعابا ذهنية صغيرة ينتجها أشخاص قاصرون يحاولون تشتيت تركيزنا".

وأوضح "الحقيقة أنهم فقط يزيدون من ثقتنا واشتعال حماسنا لتقديم أداء أفضل، ويستطيعون فقط التأثير على فريقنا بحماس وقوة أكبر لإنهاء مهمتنا".

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وأتم "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف عن القتال فقط ونرتاح بعد نهاية المباراة، الفائزون يأخذون كل شيء ولا يتركون شيئا للآخرين".

ويأتي حديث كيروش، بعد واقعة حدثت في مران المنتخب أمس الأربعاء، حيث اضطر إلى إيقاف المران الجماعي الأخير استعدادا لمواجهة الكاميرون بسبب وجود طائرة "درون" أعلى ملعب التدريبات.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "كيروش لاحظ وجود طائرة (درون) أعلى الملعب أثناء التدريبات فقرر فورا إيقاف المران الجماعي".

وواصل "كان هناك مسؤولة من الاتحاد الإفريقي حاضرة للمران، فاشتكى لها كيروش من الطائرة خوفا من التجسس على تدريبات المنتخب".

وأتم "لكن مسؤولة كاف أكدت لـ كيروش أن الطائرة مجرد مسألة أمنية فقط وليس أكثر من ذلك".

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تحدث عن وجود جواسيس في مران الفراعنة. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سبب ظهور طيران طائرة مسيرة "درون" فوق مران منتخب مصر الأربعاء.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سبب وجود الطائرة هو التمشيط الأمني بمحيط ملعب أوليمبي".

وأتم "مران منتخب مصر، ونظيره الكاميروني، كانا في نفس الوقت، ولابد من متابعة الأمن للتدريب للحفاظ على سلامة الجميع".

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