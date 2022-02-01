تصريحات نارية من كيروش ضد إيتو: يستحق بطاقة حمراء وسنرد على الحرب بكرة القدم

شن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هجوما قويا على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا.

وقال كيروش في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس: "للأسف سأقول تعليق لا أريد قوله ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".

وواصل "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع".

وشدد "سنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم".

واستمر في تصريحاته "عندنا تقول إن منتخب الكاميرون جاء للحرب والتحدي سأترك هذا الأمر للاتحاد الإفريقي لأن هذا التعليق يستحق البطاقة الحمراء".

وكشف "لا أريد الحديث للصحافة والإعلام ولكن للأسف سمعت الكثير من الشائعات والأكاذيب ولذلك قررت الرد والتحدث".

وأشار "هناك ناس مهمتهم ليست الحديث عن النقاط التكتيكية والخططية والإصابات وهذا خطر كبير، ومثلما قال صلاح هذا منتخب مصر وليس نادي الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو فيوتشر، هو منتخب مصر ونريد مشجعين حقيقين وجمهور مصر يتفهم أن المنتخب يؤدي بشكل جيد وبروح قتالية والجميع هنا أصدقاء ولا غير ذلك".

وتعجب قائلا: "العديد من القصص تنسج خلف الستار للحديث بعض الدقائق أمام التليفزيون، ولا أعرف لماذا يحدث ذلك".

ووجه رسالة لجماهير منتخب مصر قائلا: "أتمنى أن تتفهم الجماهير المصرية أننا لا نكذب عليهم على الإطلاق ولا نخدعهم وبالتالي كان قراري أن آتي إلى هنا للحديث للجماهير المصرية، ونحن هنا لنلعب من أجلهم".

وأردف "لن نستطيع أن نكون أبطال هذه البطولة إلا إذا كان لدينا كتيبة مميزة من اللاعبية ودكة بدلاء قوية وهذا ما فعلناه خلال الـ3 شهور الماضية".

ثم قال: "تعلمت في حياتي أن الشيطان دائما موجود خلف الباب وأي شيء قد يحدث ويجب أن نستمر في الإيمان بقدرة لاعبي المنتخب".

وفسر "نحن هنا لنضحي ونبذل كل جهدنا ونحقق النصر من أجل الجماهير وهذا ما أسعى بقوة لفعله دون استخدام الناس والكذب عليهم".

وتابع مؤكدا "يجب إيقاف كل ذلك إذا أردتم أن تبنوا منتخب قومي قوي يطلق عليه المنتخب المصري، فتحدثوا فقط عن مصر وليس عن أي شيء آخر".

وعن اتحاد الكرة قال: "تحدث وقلت سابقا أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يتفهم ذلك ويدعمنا بقوة".

هجوم جديد على إيتو

وعاد كيروش للهجوم على إيتو مرة أخرى قائلا: "البعض يقول إن هناك جواسيس بين الفريق ولكن هذا خطأ، ليس بيننا خونة ولا يوجد من يخون اللاعبين".

وانتقد المدرب البرتغالي نجم الكاميرون قائلا: "يتحدث صامويل إيتو عن وجود جواسيس أو دخلاء، ولكن يجب أن يكون الناس لديهم الشجاعة ولا يكذب على شعبه".

ووجه له حديثه قائلا: "كيف تقول إن هناك جواسيس، يجب أن تتوقف عن ذلك فورا".

وشدد كيروش "شرف لكل دولة أن تلعب وتصل لنصف النهائي وتواجه المنتخب المستضيف للبطولة، وفي الكاميرون نشاهد الناس تفعل كل شيء من أجل الحصول على السعادة".

وأوضح "هذا هو مبتغى كرة القدم، يجب أن تستمتع الجماهير بكرة القدم، ودعونا نعمل معا من أجل خلق الفرحة والسعادة للجماهير وهذا هو دورنا".

مجددا تحدث كيروش لـ إيتو موضحا: "أقول لـ صامويل إيتو عليك أن تلعب كرة قدم وتصحح من مفاهيمك هذه ليست حرب مثلما قلت وأن تؤدي بالجماهير للموت في الاستاد، يجب أن نضع أيدينا في يد الكاميرون لنخرج بعرض رائع يمتع الجماهير وأنا أعد فريقي من أجل ذلك".

ثم أردف "الحرب التي أعلن عنها إيتو سنرد عليها بكرة قدم بأفضل أسلوب وبأفضل طريقة".

واستدرك "هذا ما يتوقعه الناس منا جميعا وليست الحرب التي تحدث عنها إيتو، نحن نتحدث عن الشرف والكرامة فتوقفوا عن ذلك".

كيروش انتقل للحديث عن مشاركة مصر في البطولة قائلا: "حقيقة نحن سعداء بهذه البطولة خاصة عندما نلعب في أكثر من ملعب سواء خلال المباريات أو التدريبات ونجرب أرضيات مختلفة".

وعن اللاعبين قال: "معظم اللاعبين غير معتادين على خوض هذا العدد من المباريات المكثفة في وقت قليل، وطبيعي أن تحدث إصابات مختلفة وأشكر الله أن جميع اللاعبين عادوا مرة أخرى، بخلاف أكرم توفيق وحجازي".

وأتم تصريحاته "اليوم لدينا 22 لاعبا مستعدين لمواجهة الكاميرون وهذا عدد جيد للمباراة من وجهة نظري".

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.

وقال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة جامبيا مباشرة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب". (طالع التفاصيل)