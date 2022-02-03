عامر حسين: نحضر طعنا ضد عقوبات كاف.. وهذا موقف مباراة الأهلي والجونة في الدوري

تحدث عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري عن التقدم بطعن ضد العقوبات المفروضة عقب أحداث مباراة المغرب، وأيضا موقف مباراة الأهلي والجونة من التأجيل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف مروان داوود مباراتين وروجير دي سا 4 مباريات. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين عبر صدى البلد: "نحضر طعنا مع الشؤون القانونية لاتحاد الكرة لإرساله للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد العقوبات التي فرضها علينا بعد مباراة المغرب".

وأكمل: "تصريحاتي بشأن عقوبة مروان داوود لم تكن بمعنى أنه كبش فداء للاعبين آخرين، لأن في الطبيعي الفريق الفائز يكون أهدأ. ما علمناه أن مروان داوود لم يفعل أي شيء".

وعن إعلان جدول الدوري حتى نهاية الدور الأول قال: "إعداد جدول الدوري كان صعبا للغاية بسبب أيام مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية، ووضعنا كافة الاحتمالات".

وأردف "وضعنا مساحات للمؤجلات الموجودة في الجدول".

وواصل "مباراة الأهلي والجونة المحددة يوم 12 فبراير قد تتأجل، في حالة تأهل الأهلي لليوم الأخير من كأس العالم للأندية، سيتم تأجيل المباراة".

وأتم "في حال ودع الأهلي مبكرا سيخوض المباراة، لأن الأهلي سيواجه الهلال السوداني في دوري الأبطال يوم 18 فبراير الجاري".

الأهلي إذا فاز على مونتيري المكسيكي سيخوض مباراة نصف النهائي يوم 9 فبراير وإذا فاز أو خسر سيواصل مشواره حتى اليوم الأخير للبطولة يوم 12 فبراير.

وإذا خسر الأهلي من الفريق المكسيكي سيلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 9 فبراير المقبل.