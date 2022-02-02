إيقاف مروان داوود ومساعد كيروش.. كاف يعلن عقوبات أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكشف FilGoal.com سابقا إيقاف مروان داوود لاعب منتخب مصر لمباراتين، بجانب إيقاف روجير دي سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان كاف عبر الموقع الرسمي:

أشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

- إيقاف مروان داوود لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف روجيريو دي سا مساعد مدرب مصر عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا، وسفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

ويأتي ذلك بعد إعلان كاف عن قرار لجنة الانضباط ذاتها توقيع غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

وجاءت العقوبة على الاتحاد المصري لكرة القدم بواقع 50 ألف دولار، لخرق البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وذلك بسبب غياب ممثلي منتخب مصر عن المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير قبل مباراة المغرب، والذي يعد جزءا من التزامات جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأمهل الاتحاد الإفريقي نظيره المصري مهلة وقدرها 60 يوما لدفع الغرامة.

ووقعت أيضا لجنة الانضباط غرامة أخرى على الاتحاد المصري قدرها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات كاف على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون.