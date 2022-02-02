الزمالك يسجل 7 لاعبين في قائمة الفريق الإفريقية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 23:08

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك إضافة أسماء 7 لاعبين لقائمة الفريق الإفريقية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وأضاف الزمالك للقائمة كل من محمد أوناجم وعمر السعيد ورزاق سيسيه وماجد هاني ومحمد طارق وحسام أشرف، وحارس المرمى سيد عطية.

ليكمل الزمالك قائمته الإفريقية وبذلك يصل عدد اللاعبين المسجلة بها 40 لاعبا.

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ويستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي يوم 12 فبراير الجاري في استاد القاهرة.

بعدها يطير إلى ساجرادا إسبرانسا الأنجولي ليلعب ضده في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 19 من الشهر ذاته.

ثم يلعب ضد الوداد المغربي في الدار البيضاء يوم 25 فبراير أيضا في الجولة الثالثة من الدور ذاته.

محمد أوناجم الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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