طلب من مانشستر يونايتد لبوجبا بسبب تعاقده والمدرب الجديد

طلب مانشستر يونايتد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري بشكل عام وبول بوجبا بشكل خاص تأجيل اتخاذ قرارهم بشأن الرحيل من عدمه.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ووفقا لموقع "إي إس بي إن" الأمريكي فإن يونايتد طلب من بوجبا انتظار معرفة اسم المدرب الجديد للفريق ريثما يتسبب في تجديد تعاقده والبقاء مع الفريق.

ويأمل يونايتد وفقا للتقرير في أن الاختيار الصحيح للمدرب الجديد قد يتسبب في إقناع بوجبا بالبقاء وتجديد تعاقده.

وأوضح التقرير أن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما ماوريسيو بوكيتينو وإيريك تين هاج مدربي باريس سان جيرمان وأياكس الهولندي على التوالي.

فيما أكد التقرير أن المدير الفني المؤقت للفريق رالف رانجنيك لا يستبعد البقاء لسنة أخرى في منصبه.

أما صحيفة "ميرور" الإنجليزية فذكرت أن يونايتد واثق من تعيين بوكيتينو بنهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إد وودوارد المدير التنفيذي السابق ليونايتد، وخلفه ريتشارد أرنولد معجبان بالمدرب الأرجنتيني ومهتمان بالتعاقد معه.