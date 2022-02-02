مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول سبب طيران "الدرون" فوق مران منتخب مصر

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سبب ظهور طيران طائرة مسيرة "درون" فوق مران منتخب مصر اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سبب وجود الطائرة هو التمشيط الأمني بمحيط ملعب أوليمبي".

وأكمل "مران منتخب مصر، ونظيره الكاميروني، كانا في نفس الوقت، ولابد من متابعة الأمن للتدريب للحفاظ على سلامة الجميع".

وأردف "منسقة مران مصر تلقت شكوى من المنتخب، وأوضحت لهم ذلك الأمر".

اضطر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى إيقاف المران الجماعي الأخير استعدادا لمواجهة الكاميرون بسبب وجود طائرة "درون" أعلى ملعب التدريبات.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "كيروش لاحظ وجود طائرة (درون) أعلى الملعب أثناء التدريبات فقرر فورا إيقاف المران الجماعي".

وواصل "كان هناك مسؤولة من الاتحاد الإفريقي حاضرة للمران، فاشتكى لها كيروش من الطائرة خوفا من التجسس على تدريبات المنتخب".

وأتم "لكن مسؤولة كاف أكدت لـ كيروش أن الطائرة مجرد مسألة أمنية فقط وليس أكثر من ذلك".

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تحدث عن وجود جواسيس في مران الفراعنة. (طالع التفاصيل)

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة الكاميرون، وشهدت التدريبات عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة للمشاركة بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بالفوز على المغرب، بينما تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعد الفوز على جامبيا.

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