بالفيديو - في الجول يكشف تفاصيل إيقاف كيروش لمران منتخب مصر بسبب طائرة "درون"

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:17

كتب : أحمد الخولي بسام أبوبكر

مران منتخب مصر

اضطر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى إيقاف المران الجماعي الأخير استعدادا لمواجهة الكاميرون بسبب وجود طائرة "درون" أعلى ملعب التدريبات.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "كيروش لاحظ وجود طائرة (درون) أعلى الملعب أثناء التدريبات فقرر فورا إيقاف المران الجماعي".

وواصل "كان هناك مسؤولة من الاتحاد الإفريقي حاضرة للمران، فاشتكى لها كيروش من الطائرة خوفا من التجسس على تدريبات المنتخب".

أخبار متعلقة
تقديم موعد مباراة تحديد مركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2021 مؤتمر كونسيساو: محمد صلاح لاعب هام ولكن.. متحفزون للفوز ضد مصر التواجد المصري في أمم إفريقيا.. أكثر من مشاركة للمنتخب أنطوان بيل لـ في الجول: مصر لن تكون بنفس القوة ضد الكاميرون.. وهذه ميزة كبرى لـ صلاح

وأتم "لكن مسؤولة كاف أكدت لـ كيروش أن الطائرة مجرد مسألة أمنية فقط وليس أكثر من ذلك".

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تحدث عن وجود جواسيس في مران الفراعنة. (طالع التفاصيل)

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة الكاميرون، وشهدت التدريبات عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة للمشاركة بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بالفوز على المغرب، بينما تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعد الفوز على جامبيا.

كيروش منتخب مصر كأس أمم إفريقيا الكاميرون
نرشح لكم
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: الونش جاهز لمواجهة الكاميرون مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) السنغال.. بداية اللقاء مدير ملعب أوليمبيه: تشديدات أمنية مضاعفة قبل لقاء مصر والكاميرون تشكيل أمم إفريقيا - ماني يقود ثلاثي هجوم السنغال.. ولاعب بيراميدز أساسي مع بوركينا فاسو
أخر الأخبار
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: الونش جاهز لمواجهة الكاميرون 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بوليسيتش: لا أستوعب حتى الآن تتويجنا بأبطال أوروبا 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أنشيلوتي: لن نجازف بـ بنزيمة.. وربما يلعب لونين أمام بلباو 19 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وعودة مجنونة للبرازيليين أمام أتليتك بلباو 20 دقيقة | أوروبا
مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) السنغال.. بداية اللقاء 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية – مصطفى شوبير: الغيابات صعبة.. وطموح الأهلي كبير 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدير ملعب أوليمبيه: تشديدات أمنية مضاعفة قبل لقاء مصر والكاميرون 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيسترن كومباني يعلن ضم 20 صفقة في الميركاتو الشتوي.. ورحيل 15 لاعبا 44 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي