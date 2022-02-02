في الجول يكشف – 7 إضافات لقائمة المصري الإفريقية.. ولائحة كاف تمنع قيد المزين

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 19:49

كتب : أحمد العريان

المصري وفيوتشر

أضاف النادي المصري، 7 أسماء جديدة لقائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

وبسبب فوات موعد القيد على صفقات المصري الصيفية، استطاع النادي البورسعيدي قيد صفقاته التي قمها في الصيف الماضي، بجانب اللاعبين المنضمين في يناير.

وبالتالي، حسبما علم FilGoal.com، ضم المصري كل من الجناحين أحمد الشيخ وأحمد حمودي، وزميله التونسي إلياس الجلاصي، والمهاجم عمرو مرعي، والظهير التونسي هيثم لعيوني، بجانب المدافع الفلسطيني ياسر حمد، ولاعب الوسط أسامة الجزار.

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ولكن، منعت لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قيد أي لاعبين آخرين لوصول المصري لأكثر عدد يمكن قيده في يناير وهو 7 لاعبين، ليكون المجموع الإجمالي 32 لاعبا.

وبذلك، لم يقيد المصري قلب الدفاع إسلام المزين، وزميله أحمد علاء، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح والجناح عمرو عبد الفتاح "عموري".

ويوجد سبب آخر لعدم قيد إسلام المزين، كونه أصغر من السن القانوني لقيده إفريقيا حسب مصدر من كاف.

ويواجه المصري كل من مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، والقطن الكاميروني وأوتوهو الكونغولي، في الكونفدرالية الإفريقية.

يخرج المصري لمواجهة القطن الكاميروني يوم 13 فبراير، في الثالثة ظهرا، بقيادة تحكيمية للنيجري محمد علي موسى في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

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