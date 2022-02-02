أمم إفريقيا - وصول جمال علام لـ الكاميرون

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 18:10

كتب : أحمد الخولي

جمال علام

وصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكاميرون غدا الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية 2021.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي في تكرار لسيناريو نهائي 2017.

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وتخطى المنتخب المصري نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة مصر مع الكاميرون غدا الخميس 3 فبراير.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

وتقام مباراة نصف النهائي الأولى اليوم الأربعاء بين السنغال وبوركينا فاسو.

الكاميرون مصر كأس الأمم الإفريقية 2021
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