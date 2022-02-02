حوار – الحلواني: اللعب للإسماعيلي شرف.. وأحلم بالبطولات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 17:44

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - عمرو الحلواني

قال عمرو الحلواني ظهير الإسماعيلي المنتقل له حديثا من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة أن اللعب للدراويش، يعد شرفا كبيرا.

عمرو الحلواني

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتحدث الحلواني للموقع الرسمي لناديه الجديد قائلا: "سعيد للغاية بإتمام إجراءات انتقالي للإسماعيلي الذي يعد شرفا لأي لاعب ارتداء قميصه. المفاوضات كانت سهلة بسبب رغبتي، قبل رغبة مجلس الإدارة، في الانضمام، بجانب تقديمي العديد من التنازلات للعب مع الدراويش".

وأوضح "كان لدي حلم أسعى لتحقيقه في التواجد داخل جدران أحد أعرق الأندية في مصر والذي يتمتع بظهير جماهيري كبير، وهذا شيء مميز للغاية. أنا سعيد وفخور لأنني أصبحت جزءا من هذا الكيان صاحب الشعبية الكبيرة والتاريخ العريق".

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وأردف "مجلس الإدارة أبرم صفقات عالية المستوى وأتمنى أن تكون تجربتي مع الإسماعيلي موفقة وأكون على قدر تطلعات وأحلام الفريق وأساهم معهم في حصد الألقاب، أود أن أشر مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا على السماح بإعارتي للإسماعيلي".

وأكمل "الإسماعيلي برغم مكانته الكبيرة يحتل مركزا لا يليق بإسمه أو قيمته في الدوري، لذلك الفترة الحالية صعبة للغاية وتحتاج لمجهود مضاعف لعبور تلك المرحلة وبدء رحلة عودة الفريق لمكانته المستحقة بشكل تدريجي باعتباره أحد الأندية المنافسة على الألقاب".

وشدد "أعلم تماما أن اللعب لفريق جماهيري كبير بحجم الإسماعيلي قد يضع أي لاعب تحت ضغوط، ولكنني على استعداد تام لهذا التحدث وجاهز لبذل المزيد من الجهد والعمل الشاق والاجتهاد لمساعدة الفريق في المرحلة المقبلة".

وأتم "أعلم أن جماهير الإسماعيلي دائما ما تساند اللاعبين لذلك نتمنى منهم المزيد من الدعم والمساندة، أحلم معهم بالفوز بالبطولات، وأنا جاهز للتحدي".

ولم يلعب الحلواني أي مباراة مع كليوباترا هذا الموسم بعد أن انضم من أسوان مطلع هذا الموسم.

ويبلغ الحلواني من العمر 36 عاما.

عمرو الحلواني الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا
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