مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استاد بابا يارا.. وموقف ملعب السنغال قبل مواجهة مصر

يقترب ملعب ديامناديو في السنغال من استضافة مواجهة الإياب بين مصر والسنغال في المرحلة الختامية والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال يوم 24 من مارس المقبل في لقاء الذهاب بينما مباراة الإياب تقام يوم 29 في السنغال.

ورفض كاف ملعب بابا يارا الغاني لاستقبال مواجهة غانا ونيجيريا في نفس المرحلة من التصفيات.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "رفضنا ملعب بابا يارا لاستضافة مباراة غانا ونيجيريا في ذهاب تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم".

وأوضح "أخطرنا الاتحاد الغاني أنه ليس أمامهم سوى ملعب كيب كوست للعب المباراة خاصة وأن ملعب كوماسي غير جاهز".

وأضاف "ملعب بابا يارا غير مناسب لمعايير كاف وفيفا ولذلك قررنا عدم اعتماده، وإذا رفض الاتحاد الغاني خوض المباراة على ملعب كيب كوست سيتم نقل اللقاء خارج غانا".

وبالحديث عن مواجهة مصر والسنغال كشف المصدر "تقوم لجنة تفتيش في الوقت الحالي ببحث ملعب ديامناديو في السنغال وهو الملعب الجديد المنتظر افتتاحه".

وتابع "النتائج الأولية تشير إلى قيام لجنة التفتيش باعتماد الملعب، وإذ تم الاعتماد بشكل نهائي سيستضيف مواجهة مصر والسنغال".

وبسؤاله عن إمكانية عدم اعتماده أوضح "في تلك الحالة ستلعب المباراة خارج السنغال لأنه الملعب الوحيد المجهز لديهم، لكن التقارير توضح أن الملعب يخضع للمعايير ويتبقى فقط قرار اللجنة النهائي".

وعن مواجهة الجزائر والكاميرون كشف "الاتحاد الجزائري قام بتجربة تقنية الفيديو في ملعب مصطفى تشاكر لأنه كان غير مجهز لاستضافة التقنية في الدور الحاسم".

وواصل "كان لدينا تعقيب على ذلك الأمر لكن الجزائر جربت خلال أخر 48 ساعة تقنية الفيديو وتم اعتماده لاستقبال مواجهة فريقهم أمام الكاميرون".

واختتم تصريحاته "لجنة التفتيش تواصل عملها في الوقت الحالي، ولن يتم زيارة ملاعب مصر أو المغرب لأنها تم اعتمادها من قبل وننتظر منهم فقط تحديد الملعب النهائي لمبارياتهم".