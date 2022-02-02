منافس الأهلي - المريخ يفتح ملف تأهيل المنشآت بعد استلام الاستاد

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلن نادي المريخ السوداني فتح ملف تأهيل المنشآت واستلامه لملعبه الخاص اليوم الأربعاء.

وتم حرمان المريخ من خوض مبارياته على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية.

ويقع المريخ في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بجانب أندية الأهلي والهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

أخبار متعلقة
أنس أسامة يجيب لـ في الجول: هل من الممكن اللعب لـ الأهلي أو الاتحاد.. ولاعب يتمنى ضمه كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع مونتيري.. القنوات الناقلة كأس العالم للأندية - جدول مواعيد مباريات الأهلي.. طريق البطولة والقنوات الناقلة مونتيري: جاهزون لمواجهة الأهلي رغم الغيابات.. وأجيري لديه خبرة في كأس العالم للأندية

وكشف المريخ في بيان مقتضب على صفحته الرسمية عن فتح ملف تأهيل منشآت النادي بعد استلام الملعب والنادي من السلطات بشكل رسمي.

وكان الهلال يعاني من نفس مشكلة المريخ قبل أن يحصل على موافقة لجنة تراخيص كاف برئاسة سيدات محمد.

وبات ملعب الهلال جاهزا لاستقبال المباريات في دوري أبطال إفريقيا بعد إصلاح التلفيات وتجهيزه.

ولم يختر المريخ ملعبه في دوري أبطال إفريقيا إلى الآن وكان قد أعلن من قبل احتمالية اختيار اللعب في القاهرة أو إثيوبيا أو المغرب.

وبعد جاهزية ملعب الهلال بات من حق المريخ اختيار الملعب لخوض منافسات مبارياته عليه ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن.

المريخ منافس الأهلي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استاد بابا يارا.. وموقف ملعب السنغال قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نعرف نقاط قوة وضعف مصر.. وسنستغل قوتنا الضاربة إيقاف مروان داوود ومساعد كيروش.. كاف يعلن عقوبات أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب قائد بوركينا فاسو: نريد أن نقول كلمتنا أمام السنغال
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - موسيماني: لا جدوى من الشكوى.. وهدفنا تغيير التاريخ أمام مونتيري 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان: أخر مسيرتي ستكون بقميص النادي الأهلي.. وهذا سبب تأثري بجماهيره 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن 11 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بعد نهاية معسكر المنتخب.. عودة ثلاثي ريال مدريد البرازيلي قبل مواجهة بلباو 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استاد بابا يارا.. وموقف ملعب السنغال قبل مواجهة مصر 36 دقيقة | إفريقيا
العدد ارتفع إلى 9.. اتهام جديد لـ بنجامين ميندي بمحاولة الاغتصاب 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للاندية ساعة | كأس العالم للأندية
عاد إليهم من جديد.. جوميز ينتقل إلى جالاتاسراي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي