منافس الأهلي - المريخ يفتح ملف تأهيل المنشآت بعد استلام الاستاد

أعلن نادي المريخ السوداني فتح ملف تأهيل المنشآت واستلامه لملعبه الخاص اليوم الأربعاء.

وتم حرمان المريخ من خوض مبارياته على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية.

ويقع المريخ في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بجانب أندية الأهلي والهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

وكشف المريخ في بيان مقتضب على صفحته الرسمية عن فتح ملف تأهيل منشآت النادي بعد استلام الملعب والنادي من السلطات بشكل رسمي.

وكان الهلال يعاني من نفس مشكلة المريخ قبل أن يحصل على موافقة لجنة تراخيص كاف برئاسة سيدات محمد.

وبات ملعب الهلال جاهزا لاستقبال المباريات في دوري أبطال إفريقيا بعد إصلاح التلفيات وتجهيزه.

ولم يختر المريخ ملعبه في دوري أبطال إفريقيا إلى الآن وكان قد أعلن من قبل احتمالية اختيار اللعب في القاهرة أو إثيوبيا أو المغرب.

وبعد جاهزية ملعب الهلال بات من حق المريخ اختيار الملعب لخوض منافسات مبارياته عليه ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن.