محمد صلاح ينافس على جائزة في ليفربول رغم غيابه معظم أيام يناير

رغم غيابه عن صفوف ناديه طوال الشهر تقريبا، لكن محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل أهداف الريدز خلال شهر يناير.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح انضم لمنتخب مصر الذي يخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد خوض مباراة تشيلسي يوم 2 يناير المنصرم.

مباراة تشيلسي شهدت تسجيل صلاح لهدف مميز وضع ضمن قائمة المنافسين على جائزة أجمل أهداف شهر يناير بصفوف الريدز.

ويتنافس هدف النجم المصري مع 9 أهداف أخرى سجلها نجوم ليفربول في الفرق المختلفة، الفريق الأول وفريق السيدات وفرق الأكاديمية.

The key moments from our 2-2 draw with Chelsea at Stamford Bridge 🎥 pic.twitter.com/Snd5LOUHQg — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

ونجح صلاح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى مرحلة نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية.

ويصطدم منتخب الفراعنة في نصف النهائي بالمنتخب الكاميروني مستضيف البطولة يوم الخميس.

بشكل عام سجل لاعب روما السابق هدفين وصنع هدفا من أصل 4 أهداف سجلها الفراعنة في الطريق إلى نصف النهائي.

















































































































































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