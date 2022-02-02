آس: تشيلسي سيتحرك من أجل ميليتاو

كشفت صحيفة آس عن نية تشيلسي في التحرك من أجل التعاقد مع إدير ميليتاو مدافع ريال مدريد من أجل تعويض الرحيل المحتمل لأنطونيو روديجير وكريستينسين.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد تشيلسي

ميليتاو أحد أهداف تشيلسي للتعاقد معه حتى من قبل انضمامه لريال مدريد في 2019 قادما من بورتو، ومع رحيل روديجير والذي يعتبر أحد أهداف ريال مدريد، بدأت الأنظار في النادي الإنجليزي بالاتجاه نحو ميليتاو من جديد.

وفقا لآس فإن ميليتاو يعد واحد من طلبات توماس توخيل مدرب تشيلسي لتدعيم خط الدفاع، وعلى الرغم من عدم سهولة الصفقة خصوصا مع تبقي ثلاثة مواسم في عقده فإن إدارة تشيلسي ستتصل بإدارة ريال مدريد بعد نهاية الموسم لمحاولة إقناعها بالتخلي عن اللاعب.

تشيلسي يواجه خطر نقص كبير في خط الدفاع بعد الرحيل الشبه مؤكد لروديجير وكريستينسين، وأيضا تبقي موسم واحد فقط في عقد تياجو سيلفا والذي سيغادر عقبه بكل تأكيد بسبب سنه، خصوصا مع اختيار توخيل للعب بثلاثي في خط الدفاع لذلك يجب على الإدارة تدعيم خط الدفاع.

ميليتاو حاليا هو أحد الأعمدة الرئيسية لخط دفاع ريال مدريد بجانب دافيد ألابا ولذلك ترغب إدارة ريال مدريد بتسريع عملية تمديد تعاقده من أجل تأمينه من سعيىالأندية الأخرى.

المدافع صاحب الـ 23 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 30 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.