أوباميانج: الرحيل دون وداع جماهير أرسنال يؤلمني

وجه بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، الذي أصبح على بعد خطوة من إعلان انتقاله لبرشلونة، رسالة مؤثرة لجماهير المدفعجية.

وأعلن نادي أرسنال رحيل بيير إيمريك أوباميانج عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وقال أوباميانج عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "إلى كل مشجعي أرسنال، أشكركم على جعل لندن موطنًا لي ولعائلتي على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأضاف "لقد مررنا ببعض فترات الصعود والهبوط معًا وكان دعمكم يعني كل شيء بالنسبة لي".

وتابع الجابوني "إن الحصول على فرصة للفوز بالألقاب وارتداء شارة قيادة هذا النادي هو أمر سيبقى في قلبي إلى الأبد".

وأكمل "لطالما كنت أركز بنسبة 100٪، وبذلت كل ما في وسعي من أجل هذا النادي وهذا هو السبب في أن الرحيل دون وداع حقيقي يؤلمني، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل "أنا حزين لأنني لم تتح لي الفرصة لمساعدة زملائي في الفريق في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس لدي سوى الاحترام لهذا النادي وأتمنى حقا لكل رفاقي والمشجعين كل التوفيق والنجاح في السنوات العديدة المقبلة".

وكان أرسنال يبحث منذ فترة عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي بدأ بسحب شارة القيادة منه قبل استبعاده نهائيا من المشاركة في المباريات.

وشارك والد اللاعب صورة لنجله رفقة خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على إنستجرام كاتبا: أشكر الله، ما أجمل ابني، كيف لا أفتحر به، نحن دائمًا نمضي قدما يا بني".

ولم يعلن برشلونة حتى الآن بشكل رسمي عن انضمام أوباميانج رغم تلميح لابورتا بالأمر خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء.(طالع التفاصيل)

وشارك صاحب الـ32 عاما منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

انضم النجم الجابوني إلى أرسنال عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 56 مليون يورو.

ولعب أوباميانج مع المدفعجية 3 مواسم حقق خلالها لقب وحيد، كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل المهاجم الجابوني مع أرسنال 92 هدفا في 163 مباراة وصنع 21 آخرين.