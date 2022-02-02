مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: هدوء العلاقة بين الإدارة وبراون.. والرغبة في استمراره

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 11:52

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

باتت الأمور هادئة بين خوان براون المدير الفني للإسماعيلي ومجلس إدارة النادي بعد تصريحات المدرب الأرجنتيني.

وكان براون قد أعلن عقب مواجهة الجونة إنه لم يحسم موقفه بشأن مستقبله مع الفريق وذلك متوقف على تلبية طلباته من مجلس الإدارة. (مزيد من التفاصيل)

وجاءت تلك التصريحات رغم فوز الإسماعيلي على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات كأس الرابطة.

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وكشف مصدر لـ FilGoal.com: "هدوء في العلاقة بين إدارة الإسماعيلي وخوان براون المدير الفني في الوقت الحالي".

وشدد المصدر "هناك رغبة في استمرار المدرب الأرجنتيني واستكمال تعاقده حتى النهاية مع الدارويش".

وأوضح "أزمة تصريحات المدرب قد انتهت وسببها هو اجتماع الإدارة معه قبل مواجهة الجونة ومطالبته بضرورة العمل على تعديل نتائج الفريق".

وضمن الإسماعيلي تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية بجانب أندية فيوتشر وغزل المحلة وإنبي.

واختتم المصدر تصريحاته "التعاقد مع براون يتضمن إمكانية فسخ تعاقده بعد دفع 600 ألف دولار للنادي الإسماعيلي، ويحق للنادي إقالته بعد دفع شهرين من قيمة التعاقد".

الإسماعيلي كأس الرابطة خوان براون
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